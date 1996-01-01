Опубликована концепция развития России до 2020 года

Министерство экономического развития (МЭРТ) РФ опубликовало доработанный проект долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г. Новая концепция накануне была внесена для обсуждения в Правительство РФ.

Базовый, инновационный сценарий развития российской экономики до 2020 г. предполагает рост ВВП в 2,3 раза по сравнению с уровнем 2007 г. "Общий рост ВВП к 2020 г. составит 2,3 раза по отношению к 2007 г. против 2 раз в энерго-сырьевом варианте и 1,8 раза в инерционном варианте", - говорится в документе.

Инновационный сценарий, выступающий целевым для экономической политики, предполагает, что "российская экономика выходит на траекторию устойчивого роста с темпом около 6,5% в год", отмечается в доработанной концепции.

Разработчики документа считают, что добыча нефти к 2020 г., согласно инновационному сценарию развития страны, вырастет на 9% по сравнению с показателем 2007 г. В случае же осуществления инерционного варианта, рост нефтедобычи в России составит 1,9%, отмечают авторы концепции.