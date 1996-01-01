Банки увеличили ставки - и россияне вновь понесли деньги

Снижение доходности фондового рынка России обеспечил переток денег в банки. "Темпы прироста депозитов в начале года (2,9%) оказались самыми низкими с III квартала 2004 г.

Указанное во многом объяснялось значительным увеличением спроса физических лиц на наличные евро, происходившим на фоне роста курса евро относительно рубля и высокой потребительской инфляции. При этом во II квартале 2008 г. динамика роста вкладов не только стабилизировалась, но и опередила первоначальный прогноз. Темпы прироста составили 8,8% (во II квартале 2007 г. 8,4%), а среднедневной прирост вкладов находился на уровне 5 млрд руб. в день, что выше как динамики прошлого года (3,5 млрд руб. в день), так и прогнозного значения на текущий год (4 млрд руб. в день)", - отмечается в сообщении АСВ.

По оценкам АСВ, восстановление положительной динамики банковских вкладов связано со снижением опасений населения относительно возможных последствий мирового финансового кризиса, а также некоторым повышением привлекательности процентных ставок по вкладам.

Первоначальный прогноз АСВ по темпам прироста рынка вкладов в 2008 г. составлял 32-33%, что соответствует абсолютному приросту примерно на 1640-1690 млрд руб. Оптимистичные тенденции, наметившиеся во II квартале, позволяют, по мнению экспертов АСВ, предположить, что этот прогноз в 32% прироста рынка вкладов в 2008 г. может быть подтвержден.

В сообщении АСВ также отмечается, что в I полугодии 2008 г. впервые за несколько лет произошло некоторое увеличение доли валютных вкладов, тогда как на протяжении ряда лет наблюдалось исключительно их сокращение. В результате на 1 июня 2008 г. их доля, увеличившись с начала года на 1,3 процентных пункта (п.п.), составила 14,2% общего объема вкладов. Однако данное изменение во многом было вызвано рекордным приростом валютных депозитов в одном из крупнейших банков. Без этого дополнительного притока их доля составила бы 13,2%.

В структуре вкладов в зависимости от их размера, как и в предыдущих периодах, наблюдался процесс укрупнения депозитов. Самыми быстрорастущими, как и во II полугодии 2007 г., оказались вклады, соизмеримые с максимальным размером страхового возмещения. Число депозитов от 400 до 500 тыс. руб. за полугодие увеличилось на 20%, а приходящаяся на них сумма - на 19,6%. Однако доля таких депозитов остается незначительной - всего 4,1% общей суммы вкладов.

Второй по скорости роста группой были вклады, превышающие 700 тыс. руб. - их сумма увеличилась на 16,8%. Данные мониторинга АСВ по 100 крупнейшим розничным банкам свидетельствуют о незначительном росте уровня ставок по вкладам с начала года. В то же время средний размер повышения не столь заметен по сравнению с возросшим уровнем потребительской инфляции, что может сдерживать рост привлекательности банковских вкладов. Около 75 банков изменили процентные ставки, причем большая часть (60 банков) - в сторону увеличения.