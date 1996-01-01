Аналитики сомневаются в перспективах акций российских банков

Участники организованной ИК ФИНАМ конференции "Банковская система на фоне кризиса: бизнес растет, акции падают" отметили, что акции отечественных банков имеют существенный потенциал роста, но выразили сомнение в возможности его реализации в ближайшие месяцы.

Аналитик банка "Петрокоммерц" Алексей ЗАЙЦЕВ считает, что существенное снижение котировок ценных бумаг российских банков носит спекулятивный характер. "Распродажа связана с отсутствием стратегического спроса зарубежных инвесторов на российские акции в целом и на банковские - в частности. В отсутствии стратегического спроса то, что мы видим сейчас, - игра краткосрочных спекулянтов, которые, в отсутствие крупных зарубежных стратегов, опасаются открывать длинные позиции, даже несмотря на более чем двукратный потенциал роста по большинству акций "первого эшелона", в том числе акций банков", - уверен аналитик.

Участники конференции разошлись в своих оценках перспективности вложений в банковский сектор. "Текущие ценовые уровни акций крупнейших российских банков выглядят привлекательными для долгосрочного инвестирования", - уверен стратег ИК "ФИНАМ" Владимир СЕРГИЕВСКИЙ. Впрочем, он не советует ориентироваться на быстрый доход: "Вложения в акции финансового сектора традиционно считаются более рискованными по сравнению с инвестициями в индустрию. Мы считаем, что в период нестабильности финансовых рынков перетока средств в акции банков ждать не следует".

Г-жа Орлова не разделяет оптимизма: "На таком рынке, я считаю, что для покупки можно рассматривать только "Сбербанк", и то на неделю, две, может, месяц. У ВТБ большие риски, другие банки недостаточно ликвидны".