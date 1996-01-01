АТБ укрепляет позиции в рейтингах

Согласно данным рейтингового агентства "АК&М", Азиатско-Тихоокеанский Банк занимает 33-е место по рентабельности активов среди 500 ведущих российских банков.

В рейтинге "500 крупнейших банков России за 1-й квартал 2008 года" (по версии РБК) АТБ поднялся на 53 позиции и занял 158-е место. Высокие позиции не только свидетельствуют о положительной динамике развития банка, но и подтверждают статус Азиатско-Тихоокеанского Банка как одного из самых крупных банков Дальнего Востока и Восточной Сибири.