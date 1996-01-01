Консорциум банков направит $5,3 млрд на "Сахалин-2"

Акционеры проекта "Сахалин-2" договорились о привлечении кредита на $5,3 млрд, говорится в сообщении "Газпрома", который контролирует компанию-оператора проекта Sakhalin Energy.

Основным кредитором проекта "Сахалин-2" выступил Японский банк международного сотрудничества, предоставивший финансирование в объеме $3,7 млрд. Оставшаяся доля финансирования в объеме $1,6 млрд предоставлена консорциумом крупнейших коммерческих банков Японии и Западной Европы.