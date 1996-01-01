ВТБ 24 поддержит ипотеку на Сахалине

Губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН и президент-председатель правления банка ВТБ 24 Михаил ЗАДОРНОВ подписали соглашение о сотрудничестве.

Глава банка пообещал, что ВТБ 24 будет активно сотрудничать с сахалинскими строительными организациями, в частности, по ипотечному кредитованию.