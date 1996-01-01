Камчатпромбанк возглавила Татьяна ЧЕКОНОВА

Акционеры Камчатпромбанка на годовом собрании в среду досрочно прекратили полномочия президента банка Владимира АБЛАМОНОВА и избрали президентом Татьяну ЧЕКОНОВУ.

Прежде Т. Чеконова работала в должности управляющего филиалом Азиатско-Тихоокеанского банка во Владивостоке.В мае наблюдательный совет Камчатпромбанка приостановил полномочия В. Абламонова в связи с увольнением по собственному желанию и выходом на пенсию.