Якутия разместила облигационный займ

На фондовой бирже Московской межбанковской валютной биржи (ФБ ММВБ) состоялось размещение выпуска облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

В ходе аукциона по определению единой цены размещения участниками торгов было подано более 50 заявок на общую сумму более 3,5 млрд руб. Спрос инвесторов сосредоточился в диапазоне уровня доходности 8,6-8,99% годовых. В результате эмитентом установлена цена размещения в размере 100,27% от номинальной стоимости одной облигации, что соответствует уровню доходности 8,96% годовых. Объем выпуска составляет 2,5 млрд руб., срок обращения - 3 года.