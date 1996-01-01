Перспективы Якутии привлекают в республику крупнейшие национальные банки. Но и региональные намерены твердо держать свои позиции. У финансовых учреждений есть все основания выстраивать стратегии развития. Об этом "ДК" беседовал с председателем Национального банка Республики Саха (Якутия) Сергеем ЛЕВЧАКОВЫМ.

- Сергей Михайлович, как бы вы определили основные тенденции, которые сегодня складываются в банковском секторе Якутии? Какие наиболее заметны?

- Первая, думаю, общая для многих российских территорий, особенно тех, где оживает экономика и просматриваются серьезные перспективы развития. С каждым годом и днем зарабатывать деньги банкам становится сложнее, а та продуктовая линейка, которую предлагает каждый из них, уже практически не несет в себе какой-то эксклюзивности или видимых преимуществ. Банковский рынок становится остроконкурентным.

Очень активно развивается конкурентная среда и в Республике Саха. На сегодняшний день у нас действуют шесть самостоятельных региональных банков и филиалы 37 инорегиональных, причем среди них филиалы всех финансовых учреждений России, входящих в первую десятку. Им интересны те грандиозные экономические преобразования, которые уже происходят в Якутии, и они видят большие перспективы в будущем. Реализация крупных инвестиционных проектов, поддержанных на федеральном уровне, потребует серьезных капитальных вложений частных компаний, а это прежде всего кредитные ресурсы банков.

Национальный банк уже несколько лет ведет мониторинг экономических настроений бизнеса республики. Мы видим, как стремительно растет число обращений к сайту с экономическими выкладками по Якутии, причем круг пользователей этой информации достаточно широк. Среди них много представителей федеральных банков - у них есть потребность разместить кредитные ресурсы, а у республики есть возможность их взять и инвестировать в повышение своего экономического потенциала.

Банковское сообщество, работающее на территории республики, я бы разделил на три группы, и градация между ними достаточно четкая. Наиболее активно себя ведут те банки, которые пришли к нам для ведения прежде всего розничного бизнеса. Они, как правило, только так себя и позиционируют и очень активно расширяют сеть пунктов по оказанию банковских услуг: дополнительных, кредитно-кассовых, операционных офисов. Тем более что сегодняшнее банковское законодательство крайне либерально и позволяет это делать без особых сложностей.

Вторая группа - это наши региональные банки. Они предлагают продуктовую линейку, которая по стоимости выше, чем предложения розничных банков. Но по сегменту и спектру она практически сходна. Их отличие в том, что они открывают более полноценные пункты банковского обслуживания, комплексные по набору услуг. Но основная клиентура региональных банков, помимо граждан, - мелкий и средний бизнес. Слабая ресурсная база не позволяет им выходить на проекты крупного бизнеса.

И третья группа - это представители крупных федеральных банков. Сегодня любой филиал открывается для того, чтобы эффективно размещать ресурсы. Статистика последних лет свидетельствует, что величина привлеченных на территорию республики кредитных ресурсов на порядок превышает собственные средства филиалов. Ну и небольшая группа - банки, которые действуют локально, открывают офис под конкретного крупного клиента, например недропользователя.

- В последнее время произошло несколько случаев отзывов лицензий на банковскую деятельность. И два - у нас в ДВФО. В республике такая перспектива не просматривается?

- Мы за этим следим очень строго. Наши банки порой даже переусердствуют, излишне направляя сообщения о сделках, которые не подпадают под закон и внутренние положения банка. Факт, когда в каком-то финансовом учреждении происходит всплеск "обналички", не может остаться незамеченным. Закон позволяет нам оперативно проводить проверку кассовой дисциплины, если клиент становится подозрительным.

Мы полностью "почистили" свою банковскую систему. В этом году из книги госрегистрации был исключен последний неработающий банк "Сахабилибанк". Несколько лет мы проводили санацию и пытались его восстановить, но еще раз убедились, что для финансового учреждения потеря имиджа - это самая серьезная проблема, преодолеть которую мало кому удавалось.

- Насколько якутские региональные банки озабочены ростом капитала?

- В республике, где идут активные экономические процессы, общий суммарный уставный капитал региональных банков незначительный -всего 600 млн рублей. Мы говорим об этом с руководителями банков, но в конечном счете проблему будут решать их собственники. Все зависит от того, какую стратегию движения они для себя выстраивают. Если они готовят свой бизнес к продаже - это одна цель. Если имеют глобальную цель - укрепить свое присутствие на рынке, то это уже диктует совсем другие действия.

Год назад суммарный уставный капитал региональных банков вообще составлял чуть более 300 млн. Сегодняшний двукратный рост этой цифры - это увеличение уставного капитала Алмазэргиенбанка, которое произошло благодаря настойчивой позиции председателя совета директоров Егора Афанасьевича БОРИСОВА. И знаете, когда банк разместил эмиссию, казалось, что при таком уставном капитале, ресурсной составляющей банку не страшны никакие нормативы. Но буквально за год в республике произошли грандиозные перемены, которые, на мой взгляд, ярко говорят о том, что и этот капитал маленький. Его нужно наращивать и наращивать.

Достаточно стабильно на протяжении ряда лет наращивает капитал банк "Таатта". Там есть определенная предсказуемость, его собственники заранее прогнозируют свои цели и идут к ним. Алданзолотобанк движется к этой цели, но, может быть, медленнее, чем того требует экономическая ситуация в республике.

Досье Макроэкономическая ситуация в Республике Саха (Якутия) за период с января по декабрь 2007 года характеризовалась следующими позитивными тенденциями: отмечался рост индекса промышленного производства; увеличился объем инвестиций в основной капитал; улучшилась экономическая конъюнктура; улучшился сальдированный финансовый результат предприятий; cнизился уровень общей безработицы; отмечалось улучшение структуры использования денежных доходов; наблюдался рост банковских вкладов населения на фоне увеличения их реально располагаемых доходов.

- Сегодня на территории ДВФО остается мало сугубо региональных банков. Многие из них, особенно крупные, нацеленные на лидерские позиции на рынке, в числе акционеров теперь имеют крупные российские компании или банки. Происходят ли такие же процессы у вас?

- Даже сегодня при всплеске экономической активности в республике говорить о том, что какие-то инвесторы обратили внимание на региональный банк и захотели его купить, нельзя. Дело в том, что если в Якутию и приходят крупные компании, то они уже, как правило, имеют в своей структуре либо дочерний банк, либо аффилированную финансовую структуру, и им достаточно открыть здесь свой филиал. Но время идет, и ситуация может поменяться. Думаю, что в любом случае региональным банкам нужно иметь ввиду, что забота о росте капитализации - это очень рациональная позиция, способная в будущем обеспечить высокую цену пакетов их акций.

- Сергей Михайлович, банковская система состоит не только из кредитных организаций. Чем живет сегодня Национальный банк Республики Саха (Якутия)?

- Мы выполняем не только надзорные функции, но и обеспечиваем для банков дополнительные возможности по поддержанию ликвидности. Мы привлекаем депозиты на различный срок. За первый квартал этого года, например, привлекли от кредитных организаций более 1 млрд рублей и порядка 3 млн уплатили процентов.

Мы одно из тех теруправлений (их не более трех десятков в России), кому предоставлено право выдавать кредиты коммерческим банкам. Мы предоставляем кредиты под залог ценных бумаг из ломбардного списка. Это кредиты овернайт, внутридневные, на 7 календарных дней. Ряду банков открыты кредитные линии, и они в любой момент могут воспользоваться этим инструментом.

В Банке России проведена глобальная работа по организации банковской электронной системы платежей (БЭСП). Часть банковских сотрудников это слово не любят, поскольку оно сопряжено с тем, что в их размеренную трудоособенно крупные, нацеленные на лидерские позиции на рынке, в числе акционеров теперь имеют крупные российские компании или банки. Происходят ли такие же процессы у вас?

- Даже сегодня при всплеске экономической активности в республике говорить о том, что какие-то инвесторы обратили внимание на региональный банк и захотели его купить, нельзя. Дело в том, что если в Якутию и приходят крупные компании, то они уже, как правило, имеют в своей структуре либо дочерний банк, либо аффилированную финансовую структуру, и им достаточно открыть здесь свой филиал. Но время идет, и ситуация может поменяться. Думаю, что в любом случае региональным банкам нужно иметь ввиду, что забота о росте капитализации - это очень рациональная позиция, способная в будущем обеспечить высокую цену пакетов их акций.

- Сергей Михайлович, банковская система состоит не только из кредитных организаций. Чем живет сегодня Национальный банк Республики Саха (Якутия)?

- Мы выполняем не только надзорные функции, но и обеспечиваем для банков дополнительные возможности по поддержанию ликвидности. Мы привлекаем депозиты на различный срок. За первый квартал этого года, например, привлекли от кредитных организаций более 1 млрд рублей и порядка 3 млн уплатили процентов.

Мы одно из тех теруправлений (их не более трех десятков в России), кому предоставлено право выдавать кредиты коммерческим банкам. Мы предоставляем кредиты под залог ценных бумаг из ломбардного списка. Это кредиты овернайт, внутридневные, на 7 календарных дней. Ряду банков открыты кредитные линии, и они в любой момент могут воспользоваться этим инструментом.

В Банке России проведена глобальная работа по организации банковской электронной системы платежей (БЭСП). Часть банковских сотрудников это слово не любят, поскольку оно сопряжено с тем, что в их размеренную трудовую деятельность приходят большие перемены. Они привыкли работать с 9.00 до 15.00, а эта система позволяет проводить платежи клиентов практически круглосуточно. В конце прошлого года мы подключили к этой системе головной расчетно-кассовый центр национального банка Якутии. К этой системе уже подключились Алмазэргиенбанк, банк "Таатта", рассматривается заявка Сбербанка, идет работа с другими финансовыми учреждениями. Прошли тестовые платежи - клиенту за пределами республики деньги идут 5 минут, на ее территории - одну минуту.

Нам важно, чтобы к БЭСП подключилось максимальное количество банков, работающих на территории республики, поскольку это самостоятельная система, расчеты в которой возможны только между ее участниками.