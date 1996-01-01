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Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Владивостоке принял участие во Втором Тихоокеанском Экономическом Конгрессе
Гости Конгресса приняли участие в дискуссии "Эффективный рынок финансового капитала - развитие инфраструктурных и бизнес-проектов на Дальнем Востоке", соорганизаторм которой выступил Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Владивостоке. Площадка дискуссии стала основой для обсуждения инвестиционного, производственного и торгового сотрудничества России со странами Азиатско- Тихоокеанского региона и формулирования перспектив развития Приморья в рамках подготовки к форуму АТЭС-2012. Управляющий Владивостокским Филиалом ВТБ Алексей СОЛОДУШКО, выступая на Конгрессе, отметил, что в условиях динамичного развития экономики региона идет интенсивное внедрение новых инструментов, которые широко используются банками и инвестиционными институтами для финансирования проектов и компаний.
Повышение инвестиционной привлекательности Приморья стимулирует активность крупнейших игроков рынка к участию в финансировании региональных инфраструктурных проектов. Вместе с тем текущие потребности холдингов края, вовлеченных в процесс развития региона, выходят за рамки стандартных продуктов, и Банк ВТБ готов предложить рынку нестандартные инструменты привлечений капитала.
Кроме того, в рамках Конгресса состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Администрацией Приморского края и Банком ВТБ с целью создания наиболее благоприятных условий для вливания инвестиций в экономику Приморья.
Подобное сотрудничество является особенно важным в свете главных тенденций развития Приморского края, предоставляющим инвесторам возможность участвовать в построении его будущего. Выбор оптимального финансового инструмента является при этом первым шагом в реализации успешного проекта.
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