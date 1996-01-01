На стройках нефтепорта работают уже 2200 человек

Строительство спецморнефтепорта принесло Находке первый доход. В бюджет города поступило свыше 1,5 млн руб. налогов. Как сообщила пресс-служба администрации Находкинского городского округа, эту сумму налогов выплатили предприятия-подрядчики, работающие близ поселка Врангель, являющегося микрорайоном Находки.

На сегодняшний день здесь задействованы 11 предприятий, в том числе местные и иногородние. Все они зарегистрированы Находкинской налоговой инспекцией. На начальной стадии строительства подрядчики разрабатывают грунт, отсыпают территорию под возведение объектов. Всего за полгода выплаты работодателей по налогу на доходы физических лиц составили 5 млн 365 тыс. руб., из которых городскую казну пополнили 1 млн 609 тыс. руб. Причем, если в мае от этих предприятий в местный бюджет поступило 231 тыс. руб., то уже в июле сумма выросла в 2,6 раза.

Для Находки масштабная стройка - это не только доходы в городскую казну, но и дополнительные рабочие места. Сегодня на строительстве первой очереди порта наливного терминала в Козьмино и железнодорожной сливной эстакады задействованы 2 200 человек. Дополнительно 900 рабочих мест планируется создать для обслуживания нефтепроводной системы ВСТО. Работы по ее возведению намечено завершить осенью 2009 г.

Как отметил во время своего недавнего визита в Козьмино губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, при решении кадрового вопроса ставка была сделана именно на местное население. Для приезжих специалистов планируется возвести до 30 тыс. кв. м жилья в близлежащих поселках Врангель и Береговой.