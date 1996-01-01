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В борьбе с инфляцией власти терпят поражение

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На фоне очевидных провалов в борьбе с инфляцией власти пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Как заявил на прошедшей неделе помощник президента Аркадий ДВОРКОВИЧ, если к концу года удастся сохранить показатель роста цен ниже прошлогоднего, это уже будет сигналом того, что ситуация в экономике начала улучшаться. Об этом пишет "Независимая газета".

"Российская экономика продолжает развиваться устойчиво, и темпы роста говорят о том, что фундаментальных причин для беспокойства и серьезных опасений по поводу развития рынка или отдельных секторов нет", - заявил Дворкович, оговорившись, что наибольший краткосрочный риск власти видят в инфляционной ситуации. Задача властей при этом - хотя бы не превысить прошлогодний уровень. "Существенно снизить инфляцию - об этом говорить пока рано, поэтому нужно сконцентрироваться на том, чтобы не создавать дополнительных инфляционных предпосылок для следующего года, - отметил помощник президента. - Уровень инфляции ниже, чем в прошлом году, - это уже достаточный сигнал для того, что ситуация начала улучшаться".

Между тем на днях замглавы Минэкономразвития Андрей КЛЕПАЧ заявил о том, что прогноз по уровню инфляции на этот год увеличен с 10,5 до 11,8%. При этом накопленная инфляция с 1 января по 21 июля составила уже 9,3%, и аналитики сомневаются, что за оставшиеся пять месяцев этот параметр не превысит отведенную ему чиновниками планку.

Эксперты не считают новый прогноз реалистичным, отмечая, что чиновникам с политической точки зрения сложно публично признать тот факт, что предполагаемые цифры инфляции в 2008 году превысят достигнутый прошлогодний уровень в 11,9%.

"Наш прогноз по инфляции на этот год составляет 13%, и мы не исключаем, что его еще предстоит пересмотреть в сторону увеличения", - отмечает аналитик ИК "КапиталЪ" Федор НАУМОВ. По его словам, даже с учетом последнего пересмотра прогноз Минэкономразвития является не слишком реальным. "Наверное, это скорее заявление, имеющее политическую значимость", - заявил аналитик, пояснив, что если бы власти объявили, что предполагаемая инфляция в этом году будет выше прошлогодней, когда она составила 11,9%, то это смотрелось бы не вполне "корректно". Наумов отмечает тот факт, что инфляция в настоящее время перестала быть показателем бурного экономического роста и, что стало очевидно в первые месяцы этого года, ее высокий уровень начал негативно влиять на макроэкономические параметры, снижая активность промышленности и замедляя темпы роста инвестиций в основной капитал. "Компании учитывают рост цен на цемент, прокат и уголь и если не отменяют некоторые инвестпрограммы, то откладывают их", - констатировал аналитик.

Бороться с инфляцией нужно, и посмотрим, какие методы власти будут применять, отметил аналитик, напомнив, что в этом году уже были предприняты определенные меры. В частности, был расширен диапазон колебания рубля, а его курс относительно корзины валют существенно укрепился. Также ЦБ пошел на поднятие ставок, хотя, как отметил Наумов, это не самый эффективный механизм борьбы с инфляцией. "Одной из действенных мер могло бы стать снижение госрасходов, но вряд ли стоит серьезно на это рассчитывать, так как инфляция уже высока и очевидно, что властям придется индексировать растущие расходы на продукты наиболее уязвимым слоям населения, повышая зарплаты бюджетникам, - отметил аналитик. - Кроме того, предстоит еще и увеличение расходов на инфраструктуру".

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