Эксперты банков Приморья составили портрет среднестатистического заемщика-должника

Cогласно версии приморских банкиров, типичный заемщик-должник - это мужчина 35-40 лет, чаще всего находящийся на грани развода, либо уже разведен. Ранее такой заемщик имел cобственный небольшой бизнес, но сейчас его дело находится в упадке или разваливается.

Среди неженатых и разведенных мужчин-должников также лидируют те, чей среднемесячный доход обычно небольшой, порядка 20 тыс. руб., позволяющий взять кредит с минимальным количеством поручителей.

А можно ли в действительности представить исчерпывающие характеристики должника? Надежда СОЛОДКОВА, руководитель группы сопровождения кредитов филиала Азиатско-Тихоокеанского Банка в г. Владивостоке: "Если считать по количеству, то основная масса должников - продавцы, рабочие, водители. С другой стороны, люди именно этих профессий наиболее часто берут кредиты. Если рассматривать соотношение "наибольшая доля должников в той или иной профессии", то выделить какую-то категорию крайне сложно. Должниками становятся как люди рабочих профессий, так и руководители фирм, люди различных полов и возрастов".

Как свидетельствуют результаты соцопросов, более 70% россиян считают себя финансово отсталыми, а значит, повлиять на должников можно, лишь ликвидировав как минимум кредитную безграмотность.

Эксперты "ЗР" солидарны, основные причины, из-за которых заемщик не платит банкам, - снижение доходов заемщика в связи с изменением или потерей места работы, потерей собственного бизнеса, а также в связи с семейными обстоятельствами (рождение ребенка, развод, собственная болезнь или болезнь близких и т.п.).

Наряду с явными форс-мажорными обстоятельствами на мельницу не выплаченного кредита падает неверно рассчитанная собственная платежеспособность. При обращении в банк человек настолько хочет получить кредит, что не задумывается над тем, как он будет его выплачивать, не учитывает и длительный срок возврата долга, как водится, он гораздо больше, чем один - два месяца. С течением времени жизненные обстоятельства меняются, кто-то уходит в декрет: кто-то теряет работу, разводится с супругом или теряет родственников. Предусмотреть заранее подобные ситуации невозможно.

Надежда Солодкова советует: прежде чем взять кредит, необходимо хорошо взвесить собственную платежеспособность и рассчитать сумму и срок кредита так, чтобы платеж составлял не более половины чистых доходов семьи (совокупный доход минус расходы на содержание квартиры, машины и питание).

Наше предположение о том, что приморцы не возвращают чаще всего кредиты, которые взяли перед праздниками - Новым годом, 8 Марта и т.д., оказались ошибочными. В основном перед праздниками берут суммы на подарки или на туристические поездки, зачастую это не крупные суммы, их погашают быстрее, чем обычные кредиты.

Анализ данных, предоставленных приморскими банками, указывает на то, что чаще всего проблемы возникают с заемщиками, которые оформили кредитный договор на срок от 12 мес. и свыше 2-х, но не более 5 лет. В таких случаях проблемы с платежами начинаются после второго года погашения долга. Ну а судебным приставам по решениям суда в основном передаются кредиты, по которым задолженность числится более 6 месяцев.

Подавляющее большинство заемщиков (от 70% до 95%) относятся к первой группе должников - эти люди все спланировали, но непредвиденные обстоятельства не позволили им выполнить свои обязательства перед банком. Доля мошенников в различных банках варьируется, но занимает не более 5% от общего числа должников.

По словам Игоря КОТОВА, ведущего специалиста группы по работе с задолженностью службы экономической безопасности Владивостокского филиала ОАО "Промсвязьбанк", среди так называемых мошенников около 80% сами стали неплательщиками по вине недобросовестных друзей, малознакомых граждан и др. Суть операции такова - заемщик берет кредит по просьбе третьего лица, после чего это третье лицо скрывается и перестает платить кредит согласно устной договоренности. Конечно же, отношения не имеют документального подтверждения, т.е. они не оформлены ни через нотариальную доверенность, ни распиской. В этой группе можно встретить и такие случаи, когда собственные дети не выплачивают кредиты, взятые для них родителями. Их доля составляет примерно 2% из общей массы таких мошеннических операций.

Как правило, под удар "невозвратов" попадают как раз те, кто родился в начале-середине 70-х, нынешнее поколение 34-40-летних. Поэтому специалисты Приморского отделения Сберегательного Банка России № 8635 надеются, что экономическая активность детей советской перестройки, которая пришлась на время укрепления экономического развития страны, повышения уровня экономической грамотности населения, в дальнейшем будет способствовать более взвешенному отношению к деньгам и финансовым операциям в целом.

На сегодня же приморские банки подводят иную статистику. Поколение 80-х относится не очень серьезно к собственным деньгам, в том числе взятым в качестве кредита в банке. Их девиз - "я сначала возьму, а потом придумаю, как вернуть". По сравнению с молодежью старшее поколение более дисциплинированное и болезненно относится к просрочкам. Хотя в целом должники встречаются и среди тех, кто рожден в 60-е, 70-е, 80-е гг. примерно в одинаковых соотношениях.

Больше всего граждане наделали долгов по потребкредитам и кредитным картам. Эти суммы, по оценке "ЗР", составляют в некоторых случаях до 99,7% от общей суммы задолженности перед банками. Ипотечные кредиты предполагают залог жилья, в связи с этим просрочка по таким кредитам встречается крайне редко. Интересно также, что услуга sms-оповещения должников о том, что им пора выплачивать кредит, снижает риск просрочки на 20-30%. Нас же предупреждают по телефону за день до посещения стоматолога?! Согласитесь, это очень дисциплинирует.