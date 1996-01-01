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По индексу Биг Мака доллар должен стоить 16,5 рубля

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Американский журнал The Economist опубликовал очередные данные по "индексу Биг Мака". Если верить оценке международных валют, сделанной на основе стоимости большого гамбургера из McDonalds в разных странах мира, можно сделать вывод - российский рубль продолжает укрепляться, однако по-прежнему серьезно недооценен.

Европейская валюта наоборот, значительно переоценена. Конечно, "индекс Биг Мака" - это очень простой метод, однако, как показывает практика, этот индекс может достаточно точно прогнозировать долгосрочные тенденции. Так что в долгосрочной перспективе можно ожидать, что и курс доллара, и курс евро по отношению к рублю будет снижаться.

Этот вопрос исследователи The Economist задали в ресторанах McDonalds в 44 странах мира. Исходя из предположения, что один и тот же продукт - то есть стандартный Биг Мак - должен стоить во всех странах одинаково, исследователи составляют таблицу соотношения валют разных стран, рассчитывают свой "справедливый" обменный курс. И, сравнив этот курс с реальными обменными курсами, делают вывод о том, насколько недооценена или переоценена та или иная валюта по отношению к доллару.

К примеру, в Норвегии - самой дорогой стране для любителей гамбургеров - один Биг Мак стоит 40 крон. Если переводить это в доллары по рыночному курсу, получается, что один Биг Мак стоит в Норвегии $7,88, в то время как в США этот же бутерброд с говядиной, салатом, сыром, огурцами и луком стоит лишь $3,57. Из этого можно сделать вывод, что норвежская крона по отношению к доллару переоценена в 1,2 раза.

В то же время, руководствуясь той же самой логикой, "справедливый", то есть установленный по паритету покупательной способности, курс американского доллара к рублю должен составлять не 23,2 руб., как сейчас, а 16,5 руб. Общеевропейская валюта, если верить индексу Биг Мака, переоценена в полтора раза.

Интересно, что всего за день до выхода очередных данных от The Economist финансисты МВФ, руководствуясь вовсе не стоимостью гамбургеров, а серьезными расчетами, заявили то же самое.

"По нашему мнению, евро сейчас переоценен по отношению к базисным внерыночным факторам среднесрочного периода, а валюты многих стран с активным платежным балансом, включая Китай, остаются существенно недооцененными", - заявил первый заместитель директора-распорядителя МВФ Джон ЛИПСКИ на выступлении в Институте Брукингса.

Положительный платежный баланс имеет и Россия. Превышение экспорта над импортом в январе-апреле 2008 г., по данным Банка России, составило $65,3 млрд. Сальдо баланса оказалось на 65% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Так что можно сказать, что опасения МВФ по поводу недооцененности валют стран-экспортеров в полной мере относятся и к нашей стране.

Впрочем, по данным индекса Биг Мака, рубль медленно, но верно укрепляется. В индексе The Economist за этот год рубль "недооценен" на 29%, хотя еще год назад этот показатель был равен 43%, а в 2004 г. - 50%.

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