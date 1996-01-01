По индексу Биг Мака доллар должен стоить 16,5 рубля

Американский журнал The Economist опубликовал очередные данные по "индексу Биг Мака". Если верить оценке международных валют, сделанной на основе стоимости большого гамбургера из McDonalds в разных странах мира, можно сделать вывод - российский рубль продолжает укрепляться, однако по-прежнему серьезно недооценен.

Европейская валюта наоборот, значительно переоценена. Конечно, "индекс Биг Мака" - это очень простой метод, однако, как показывает практика, этот индекс может достаточно точно прогнозировать долгосрочные тенденции. Так что в долгосрочной перспективе можно ожидать, что и курс доллара, и курс евро по отношению к рублю будет снижаться.

Этот вопрос исследователи The Economist задали в ресторанах McDonalds в 44 странах мира. Исходя из предположения, что один и тот же продукт - то есть стандартный Биг Мак - должен стоить во всех странах одинаково, исследователи составляют таблицу соотношения валют разных стран, рассчитывают свой "справедливый" обменный курс. И, сравнив этот курс с реальными обменными курсами, делают вывод о том, насколько недооценена или переоценена та или иная валюта по отношению к доллару.

К примеру, в Норвегии - самой дорогой стране для любителей гамбургеров - один Биг Мак стоит 40 крон. Если переводить это в доллары по рыночному курсу, получается, что один Биг Мак стоит в Норвегии $7,88, в то время как в США этот же бутерброд с говядиной, салатом, сыром, огурцами и луком стоит лишь $3,57. Из этого можно сделать вывод, что норвежская крона по отношению к доллару переоценена в 1,2 раза.

В то же время, руководствуясь той же самой логикой, "справедливый", то есть установленный по паритету покупательной способности, курс американского доллара к рублю должен составлять не 23,2 руб., как сейчас, а 16,5 руб. Общеевропейская валюта, если верить индексу Биг Мака, переоценена в полтора раза.

Интересно, что всего за день до выхода очередных данных от The Economist финансисты МВФ, руководствуясь вовсе не стоимостью гамбургеров, а серьезными расчетами, заявили то же самое.

"По нашему мнению, евро сейчас переоценен по отношению к базисным внерыночным факторам среднесрочного периода, а валюты многих стран с активным платежным балансом, включая Китай, остаются существенно недооцененными", - заявил первый заместитель директора-распорядителя МВФ Джон ЛИПСКИ на выступлении в Институте Брукингса.

Положительный платежный баланс имеет и Россия. Превышение экспорта над импортом в январе-апреле 2008 г., по данным Банка России, составило $65,3 млрд. Сальдо баланса оказалось на 65% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Так что можно сказать, что опасения МВФ по поводу недооцененности валют стран-экспортеров в полной мере относятся и к нашей стране.

Впрочем, по данным индекса Биг Мака, рубль медленно, но верно укрепляется. В индексе The Economist за этот год рубль "недооценен" на 29%, хотя еще год назад этот показатель был равен 43%, а в 2004 г. - 50%.