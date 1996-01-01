www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.76 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Кооператоры рассказали о финансовой безопасности

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Практика показывает, что банкам подчас выгоднее предоставить один кредит на 1 млн руб, чем 200 кредитов по 50 тыс. руб. Именно в этот момент актуально обращение к вопросу об эффективной деятельности кредитных кооперативов.

Как получить деньги в кооперативе и при этом не стать жертвой мошенников? На эти вопросы постарались ответить собравшиеся на пресс-конференции "Личные финансы. Как не стать жертвой мнимого кредитного кооператива", участником которой стал также корреспондент "ЗР".

По словам Галины ЯШЕНКОВОЙ, председателя Лиги кредитных кооперативов Приморского края, минимальный вступительный взнос при вступлении в один из приморских кредитных кооперативов составляет 50-100 руб. Вместе с тем от участника требуется и активное участие во всех программах такого сообщества. Во многом на сберегательных программах кооперативов основаны внутренние фонды взаимного финансирования. В Приморье действуют более 20 кооперативов, созданных в городах Владивостоке Арсеньеве поселках Кавалерово, Рощино, Кировском районе и т. д.

По мнению Галины СКРЯБИНОЙ, исполнительного директора Первой Ассоциации кредитных обществ Якутии, кредитные кооперативы в Якутии получили большое распространение именно потому, что во многие населенные пункты региона просто не доходили банковские услуги.

Надеясь на легковерность людей, не дремлют и мошенники. Собравшиеся на конференции призвали внимательно относиться к ложным посулам таковых и внимательно изучать документы о государственной регистрации, прежде чем вступить в тот или иной кооператив. Такая организация должна осуществлять свою деятельность в том городе, где она зарегистрирована. Кооператив обязан страховать риск невозврата займа в страховых компаниях или Обществах взаимного страхования.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru