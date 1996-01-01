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Кооператоры рассказали о финансовой безопасности
Практика показывает, что банкам подчас выгоднее предоставить один кредит на 1 млн руб, чем 200 кредитов по 50 тыс. руб. Именно в этот момент актуально обращение к вопросу об эффективной деятельности кредитных кооперативов.
Как получить деньги в кооперативе и при этом не стать жертвой мошенников? На эти вопросы постарались ответить собравшиеся на пресс-конференции "Личные финансы. Как не стать жертвой мнимого кредитного кооператива", участником которой стал также корреспондент "ЗР".
По словам Галины ЯШЕНКОВОЙ, председателя Лиги кредитных кооперативов Приморского края, минимальный вступительный взнос при вступлении в один из приморских кредитных кооперативов составляет 50-100 руб. Вместе с тем от участника требуется и активное участие во всех программах такого сообщества. Во многом на сберегательных программах кооперативов основаны внутренние фонды взаимного финансирования. В Приморье действуют более 20 кооперативов, созданных в городах Владивостоке Арсеньеве поселках Кавалерово, Рощино, Кировском районе и т. д.
По мнению Галины СКРЯБИНОЙ, исполнительного директора Первой Ассоциации кредитных обществ Якутии, кредитные кооперативы в Якутии получили большое распространение именно потому, что во многие населенные пункты региона просто не доходили банковские услуги.
Надеясь на легковерность людей, не дремлют и мошенники. Собравшиеся на конференции призвали внимательно относиться к ложным посулам таковых и внимательно изучать документы о государственной регистрации, прежде чем вступить в тот или иной кооператив. Такая организация должна осуществлять свою деятельность в том городе, где она зарегистрирована. Кооператив обязан страховать риск невозврата займа в страховых компаниях или Обществах взаимного страхования.
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