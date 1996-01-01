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В 2008 году инфляция для бедных превысит 25%
По итогам 2008 года инфляция для беднейших слоев населения России может составить не менее 25%, в результате чего число россиян с доходами ниже прожиточного минимума может возрасти до 20 млн человек.
С таким прогнозом, как передает корреспондент РИА "Новый Регион", выступили эксперты компании ФБК. Аналитики обращают внимание, что за первую половину года стоимость минимального набора продуктов питания уже выросла на 20%. При этом все факторы, предопределяющие ускоренный рост цен, только усиливаются.
Как передает корреспондент, для наиболее объективной и полной оценки уровня инфляции для бедных (живущими за чертой бедности считаются граждане, имеющие доходы ниже официально установленного прожиточного минимума в данном регионе) ФБК воспользовалась данными по динамике стоимости минимального набора продуктов питания.
"Учитывая, что стоимость минимального набора продуктов питания составляет 45-50% общей стоимости минимальной потребительской корзины, следует признать определяющую роль динамики цен на продукты питания в оценке инфляции для бедных", - отмечает директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
За первое полугодие 2008 года рост стоимости минимального набора продуктов питания составил 20,6%. "Обращает на себя внимание то, что наиболее быстрыми темпами сегодня растут цены на те продукты питания, которые составляют основу рациона беднейших слоев населения", - отмечает Игорь Николаев.
ДосьеЗа январь-июнь 2008 года цены на плодоовощную продукцию выросли на 36,0%, на макаронные изделия - на 26,0%, на масло подсолнечное - 25,9%, хлеб и хлебобулочные изделия - 20,7%, крупу - 20,4%. За один только июнь рис подорожал на 11,4%. В такой ситуации по итогам 2008 года стоимость минимального набора продуктов питания может возрасти не менее чем на 30%. Весьма обременительными будут для бедных и платные услуги, общий прирост цен (тарифов) на которые составит по итогам года 18-20%.
По словам Игоря Николаева, пока нет оснований предполагать, что тенденция изменится во 2-м полугодии 2008 года. "Все факторы, предопределяющие общий ускоренный рост цен в последнее время, не только остаются, но даже усиливаются", - подчеркивает эксперт.
В числе факторов, провоцирующих ускоренный рост цен, Игорь Николаев называет ускоренную индексацию тарифов естественных монополий, негибкое и несвоевременное таможенно-тарифное регулирование, попытки заморозки цен. Вместе с тем сказываются размещение на внутреннем рынке сотен миллиардов рублей госкорпораций, отсутствие видимого прогресса в росте конкуренции между производителями товаров и услуг, рост цен в мире на сельхозпродукцию и продовольствие, рост цен на энергоносители и другие факторы.
"Особо следует отметить, что в условиях закрепления тенденции ускорения инфляции разработка правительственной программы антиинфляционных мер продолжается уже 9 месяцев", - констатирует Игорь Николаев.
Эксперты ФБК отмечают, что следствием столь значительного роста цен на продукты питания может стать увеличение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума: с 18,9 млн. человек в 2007 году до 20,0 млн. человек в 2008 году. "Увеличение абсолютного числа бедных будет зафиксировано в России впервые в 2000-х годах", - констатирует Игорь Николаев.
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