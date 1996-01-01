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Китайский порог

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Главное таможенное управление Китая сообщает, что в преддверии Олимпиады 2008 года в Пекине и всемирной выставки "Экспо-2010" в Шанхае введен новый порядок декларирования.

Примечательно, что новые правила в Китае действуют еще с 1 февраля 2008 г., а информация в российскую таможню пришла буквально на днях. Новые правила прохождения китайской границы просты и ничем особенным от тех же российских не отличаются. Установлено понятие "зеленого" и "красного"таможенных коридоров. То есть, если у вас нет ничего запрещенного или ограниченного к ввозу-вывозу, то просто оформляетесь и проходите. Если же есть, то заполняете декларацию, в этом случае надо быть готовым к проверке.

Главной же новостью стало обязательное декларирование ввозимой и вывозимой из КНР валюты. Так, сумма в $5 тыс. или 20 тыс. юаней (70 тыс. руб.) стала пороговой - все, что больше, нужно декларировать. Ранее никаких валютных ограничений не было. Кроме того, в декларациях необходимо указывать все предметы стоимостью более 2 тыс. юаней (7 тыс. руб.), которые планируется оставить на китайской территории. Также ограничен ввоз алкоголя более 1,5 литра на человека.

К запрещенным к ввозу относятся наркотические средства, оружие, животные и растения, а также человеческие биоматериалы. Вывозить без декларирования из Китая нельзя культурные ценности, растения и животных, находящихся на грани уничтожения, а также золото, серебро и другие ценные металлы. Отдельно стоит отметить, что в список обязательного декларирования при ввозе и вывозе попали рекламные материалы и образцы товаров, используемые в целях продвижения. Видимо, китайские власти решили таким образом упорядочить международное предпринимательство. Что касается ответственности за нарушение новых правил таможенного контроля, то информации об этом у российских таможенников нет, а представители дипломатической миссии КНР во Владивостоке быстро на этот вопрос ответить не смогли. В ближайшее время "ЗР" постарается собрать всю информацию и ответить на этот вопрос.

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