Банк "Приморье" не определился, куда потратить прибыль

Акционеры банка "Приморье" на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды, а полученную по итогам работы в 2007 г. прибыль в сумме 390 млн руб. оставить нераспределенной. Отметим, что совет директоров рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов 260 млн руб.

В совет директоров банка избраны 7 человек - заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Владимир МАСЛОВСКИЙ, президент ОАО "Владхлеб" Сергей ТЕРЕШКОВ, исполнительный директор ООО "Инвестиционно-строительная компания "АРКАДА" Михаил ЛАЗАРЕВ, зам. гендиректора ОАО "ТУРНИФ" по экономике и финансам Светлана ЕВСЕЕНКО, Екатерина ПАТРЫШЕВА (все входили в действовавший совет директоров), а также предправления банка "Приморье" Сергей БОГДАН и Александр ЛИНЕЦКИЙ.