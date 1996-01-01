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Кому кризис в помощь
Осенью ситуация на финансовых рынках ухудшится и выправится лишь в 2010 г., считает президент Сбербанка Герман ГРЕФ, рассчитывая, что его банк от кризиса выиграет. Об этом пишут "Ведомости".
"Ситуация будет... начиная с осени значительно хуже, чем сегодня, - сказал Греф в интервью Reuters. - По моим ощущениям, 2009 г. будет тяжелым... Но я думаю, что в 2010 г. все должно пойти наверх".
Ситуация может ухудшиться и раньше, недаром власти США разрабатывают план спасения крупной финансовой организации, а котировки Fannie Mae и Freddie Mac упали до многолетних минимумов, считает аналитик "Совлинка" Ольга БЕЛЕНЬКАЯ: если произойдет какое-либо негативное событие в США, может вновь закрыться окно для внешних заимствований российских компаний и возобновиться отток капитала.
Сбербанк во время кризиса "получает передышку", говорит Греф: "К нам приходят люди со вкладами, потому что уже не стоит вопрос высоких доходов - стоит вопрос сохранения. Приходят юрлица, потому что они понимают, что в этот период держать на счетах большие деньги нужно, чтобы хеджировать риск ликвидности. Но забрать потом эти деньги бывает очень сложно, и лучше их держать в таком банке, как наш". На кредиты, по словам Грефа, спрос тоже только растет: "Сегодня, кроме нас, крупные и длинные проекты кредитовать никто не в состоянии".
За прошлый год Сбербанк поднялся в рейтинге крупнейших банков мира с 66-го места на 33-е. В апреле Греф говорил, что за пять лет банк планирует войти в десятку крупнейших банков, для чего - вырасти по капитализации в 2 раза. Теперь Греф, ссылаясь на консультантов McKinsey и Bain, подтвердивших реалистичность таких планов, обещает уже трехкратный рост. Для этого Сбербанк изучает рынки СНГ и Восточной Европы на предмет органического роста и покупок. "Кризис нам в этом поможет", - уверен Греф. Пока на капитализацию "Сбера" он влиял негативно: c начала года она снизилась на 28,6%, отмечает Беленькая.
Время, пока клиенты сами идут к нему, Сбербанк собирается использовать для совершенствования. Топ-менеджеры поедут изучать работу бэк-офиса в Unicredit, автоматизацию - в Nordea, риск-менеджмент - в Deutsche Bank. Сбербанк начинает работу по снижению издержек, которая предполагает в том числе сокращение штата, сказал зампред правления Антон КАРАМЗИН.
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