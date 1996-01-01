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Показатели Биробиджанской таможни идут в рост
За первое полугодие текущего года Биробиджанская таможня перечислила в федеральный бюджет 632 млн. 400 тыс. рублей, что на 47 % выше установленного показателя.
Через пункты пропуска Биробиджанской таможни в Китайскую народную республику экспортировано и импортировано около 113 тыс. тонн груза, что на 36% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Увеличилось и количество грузовых таможенных деклараций, оформленных в пунктах пропуска Амурзетского таможенного поста. Сотрудниками таможенного поста оформлено 709 грузовых таможенных деклараций, что на 36 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На 14 % увеличилось количество лиц, пересекших границу (69 тыс. 800 человек - в первом полугодии 2008 года, 60 тыс. 200 человек - в первом полугодии 2007 года). Основная нагрузка по перемещению людей через таможенную границу пришлась на пункт пропуска "Нижнеленинское", в котором было оформлено на въезд и выезд из России 77 % от общего количества лиц, пересекших границу в первом полугодии текущего года. Через таможенную границу пропущено также свыше 8 тыс. транспортных средств. Это на 10 % выше прошлогоднего показателя.
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