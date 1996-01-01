Родителям снизили подоходный налог

Совет Федерации одобрил закон об увеличении налогового вычета для граждан, которые содержат несовершеннолетних детей. Поправки вносятся в ст. 218 второй части Налогового кодекса РФ.

Как сообщил глава бюджетного комитета палаты Евгений БУШМИН, закон увеличивает стандартный налоговый вычет налогоплательщикам, на содержании которых находятся дети, с 600 руб. до 1000 руб. на каждого ребенка. Вычет предоставляется гражданам только до того времени, когда суммарный доход с начала года превысит 280 тыс. руб., сообщает РИА "Новости". Кроме того, увеличивается предельный размер дохода, при котором налогоплательщики имеют право на получение стандартного налогового вычета в размере 400 руб. за каждый месяц налогового периода, с 20 тыс. до 40 тыс. руб.