Владивосток выходит на мировой рынок

26-27 июля во Владивостоке во второй раз пройдет Тихоокеанский экономической конгресс. Несмотря на свою молодость, конгресс уже может составить конкуренцию аналогичным мероприятиям, которые проводятся в других регионах, - в частности, хабаровскому Дальневосточному экономическому форуму и Байкальскому экономическому форуму в Иркутске.

Конгресс уже привлек внимание многих представителей политической и деловой элиты не только из России и стран АТР, но и из Европы и США. В пленарном заседании планируется выступление представителей правительства, а также Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства экономического развития РФ. Свое участие уже подтвердил исполнительный директор Секретариата АТЭС, посол Хуан Карлос КАПУНАЙ (Перу). Напомним, что его предшественник, посол Колин ХЕСЕЛТИН, был почетным гостем первого Тихоокеанского экономического конгресса. Кроме того, один из ведущих мировых специалистов по стратегии развития регионов - Джордж ЙИП, профессор Роттердамской школы бизнеса университета Эразма Роттердамского, - прочтет доклад на тему "Конкурентные стратегии для компаний Дальнего Востока в АТР".

Большой интерес к Конгрессу проявили и крупные компании России. В частности, Транспортная Группа FESCO стала спонсором мероприятия.

На фоне запуска в Приморье больших проектов и подготовки форума АТЭС-2012 нам, безусловно, есть что обсудить. Это и перспективы развития Владивостока как центра международной коммуникации в АТР, и создание научно-образовательного центра, и развитие транспортного комплекса края, и еще много других интересных для экономики вопросов. Программа Конгресса предполагает затронуть эти важные темы. Так, секция "Энергетический и нефтегазовый потенциал Дальнего Востока России" будет посвящена строительству в Приморском крае мощностей по переработке нефти и газа, атомной станции и новых линий электропередачи.

Секция "Развитие транспортно-логистического комплекса в Дальневосточном регионе" сконцентрирует внимание на перспективах создания портовой зоны, модернизации портов Приморья, подготовке транспортной инфраструктуры к 2012 г. На секции "Эффективный рынок финансового капитала - развитие инфраструктурных и бизнес-проектов на Дальнем Востоке России" речь пойдет о наращивании возможностей приморских банков.

И, наконец, четвертая секция называется "Города, привлекательные для людей". Тема, предложенная для секции, сегодня видится очень актуальной. Как утверждают ведущие мировые специалисты по развитию стран и регионов, города играют в современном мире все большую экономическую и политическую роль. Если в советский период города были скорее рабочими поселками при заводах, не имевшими собственной политики, то сегодня перед ними встает вопрос о своей новой роли в регионе, стране и мире. Это вопрос конкурентоспособности города на рынке, его статуса, который определяет место города на рынках капитала, труда, информационных, человеческих и прочих ресурсов; а также его инвестиционную привлекательность.

Как показывают исследования, сегодня рост инвестиций в регионы определяют два фактора. Первый - это близость того или иного рынка. Второй - это качество человеческого капитала и качество среды. Иными словами, современный инвестор принимает решение о размещении своего капитала в первую очередь потому, что на этой территории сконцентрирован качественный человеческий капитал и сформирована благоприятная среда.

Город в современной концепции рассматривается как "продукт", который предлагается на рынке "целевым группам". Повысить его стоимость, сделать город привлекательным можно не только путем строительства дорог, жилья и бизнес-центров, но также и через городскую политику содействия инновациям, улучшения качества человеческого капитала, поддержки предпринимательства, создания сетей и союзов, повышения привлекательности городской среды и жилья. С тем чтобы привлечь рабочую силу с высокими доходами, способную к инновациям, а также при необходимости - принять на себя финансовые риски.

Пока Владивосток остается объектом для государственных инвестиций, нацеленных на развитие инфраструктуры. Ориентиры поставлены вполне амбициозные: создать в городе базу для формирования крупного торгово-финансового, транспортно-логистического, индустриального и научно-образовательного центра. Но при этом все известные проекты носят строительно-индустриальный характер, и никак не обсуждается соотношение экономической и социальной составляющей городской жизни, развитие городской среды. На следующем этапе, когда потребуется привлечение во Владивосток иностранных инвестиций, эти сферы станут определяющими.

На секции "Города, привлекательные для людей" как раз и будет обсуждаться целый ряд подобных вопросов, актуальных для Владивостока. В частности: чем определяется привлекательность или конкурентоспособность города на современном рынке инвестиций и человеческого капитала? Как связана капитализация привлекательности места с экономическим развитием? Кто и как определяет политику в области повышения привлекательности современного российского города? Для рассмотрения этих важных тем во Владивосток приедут эксперты по градостроительной политике и развитию городов из других регионов страны. Ожидается, что данную секцию будет вести Юрий ПЕРЕЛЫГИН - президент Гильдии градостроителей России, а в ее работе примут участие Владимир КНЯГИНИН - директор Центра стратегических разработок "Северо-Запад", Евгений Юденич из РосНИПИ Урбанистики, Елена МИРОНОВА из Института города, и другие эксперты.

На секцию также приглашены представители муниципальных властей городов-побратимов Владивостока из стран АТР - Пусана, Ниигаты, Даляня и Сан-Диего. Учитывая, что все эти города, как и Владивосток, портовые, а в Сан-Диего еще и расположена военно-морская база США, иностранным коллегам сотрудников нашей мэрии, безусловно, есть чем с ними поделиться.

А поскольку программа Конгресса еще не сверстана окончательно, гостей форума ожидает много интересных новостей.