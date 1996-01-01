Техзадание на завтра

Департамент развития Дальнего Востока и северных территорий создан в Министерстве регионального развития РФ в конце прошлого года. О том, какие вопросы входят в компетенцию нового подразделения, в эксклюзивном интервью "ДК" рассказал директор департамента Геннадий БУХТИН.

- Геннадий Федорович, создание подобного департамента дальневосточники могут только поприветствовать. Этот факт можно расценивать как свидетельство того, что федеральная власть намерена не на словах, а на деле решать проблемы отдаленных территорий. И все-таки чем конкретно уже сегодня занимается новое подразделение.

- В сферу ответственности нашего департамента входят Забайкалье, Дальний Восток, а также северные и приравненные к ним территории от Мурманска до Чукотки. В целом это 82% территории страны. Мы также курируем вопросы приграничного сотрудничества этих регионов с США, Данией, Норвегией, Финляндией и Китаем. Если же говорить о конкретной работе, то это, например, подготовка техзадания к конкурсу на разработку стратегии развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 года, который будет в ближайшее время объявлен. Ведь стратегия региона должна координироваться со стратегией страны в целом, учитывая вполне конкретные параметры.

- И каковы подходы, заложенные в проекте этого техзадания?

- Главной целью федеральной политики в отношении Дальнего Востока и прилегающих к нему территорий Сибирского федерального округа должно стать создание такой структуры экономики, которая позволит не только снизить дотационность данной территории, но и сделает ее центром формирования прибыли для страны в целом. Победитель конкурса должен будет разработать стратегию как систему мер государственного управления, опирающихся на долгосрочные приоритеты, цели и задачи органов государственной власти и откорректированной ФЦП "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 г.". Обязательным условием разработки стратегии является достижение к определенному сроку контрольных показателей. Объем валового регионального продукта к 2025 году должен достичь 9,3 трлн руб. (В настоящее время он составляет 0,8 трлн руб.) Инвестиции в основной капитал - 25% ВРП.

Досье В соответствии с проектом техзадания, расходы на гражданскую науку в 2025 г. должны составить 2% ВРП, доля промышленного производства - 41%, доля инновационной продукции от всей промышленной продукции - 15%. Транспортная составляющая в конечной цене товара не должна превышать 25%. Плотность и густота автодорог с твердым покрытием должна составлять 31 км на 1000 кв. км территории. Население, живущее ниже прожиточного минимума, не должно превышать 7% всего населения. Стратегия будет реализовываться в три этапа: 2008 - 2013 гг. - с учетом краткосрочных задач, 2014 - 2019 - с учетом среднесрочных и 2020 - 2025 - перспективных задач. Ориентировочно на развитие региона в год в среднем будет направляться 600 - 700 млрд руб. И это должно составить 9 трлн руб. Причем из федерального бюджета будет направлено 1,5 трлн руб. За счет бюджетов субъектов, входящих в ДВФО, - 761 млрд руб., остальное - за счет внебюджетных источников.

- Кто, по вашему мнению, может стать разработчиком стратегии?

- Скорее всего, это будут консорциумы научных и внедренческих организаций, а не один какой-то участник, ведь задача ставится всеобъемлющая, да и сроки сжатые. К 1 июля мы должны представить стратегию в Правительство РФ.

- Дальневосточники нередко сталкиваются с ситуацией, когда их, если можно так сказать, учат жизни люди, совершенно не знающие местной специфики. Расскажите, кто работает в вашем департаменте?

- Надеюсь, это не про нас. Я сам родился на Сахалине, родители меня увезли оттуда в довольно раннем возрасте, но вот сейчас я возвращаюсь. У нас есть специалисты из Приморского края, Хабаровска, в том числе и те, кто совсем недавно работал в Аппарате представительства Президента РФ в ДВФО. Так что дальневосточную специфику они хорошо знают. И забыть ее не позволяет рабочий график - командировки в регионы в нем занимают не последнее место. Сегодня в департаменте развития Дальнего Востока и Северных территорий работает 15 человек, но по штату 43. Прием специалистов, в том числе и на конкурсной основе, продолжается.

- Наш разговор происходит в перерыве научно-практической конференции "Перспективы социально-экономического развития Камчатского края". Насколько вам интересен состоявшийся разговор?

- Заслуживает внимание поиск точек роста. Причем важно, что правительство края намерено трансформировать предложения в конкретные технические задания. Хотя не все проекты укладываются в разрабатываемые на федеральном уровне программы, например, Транспортную стратегию России.

- Какие точки роста камчатской экономики назвали бы вы?

- Две очень серьезные точки роста - восстановление рыбных заводов, потому что это занятость около 20% населения полуострова, и строительная отрасль.

Не секрет, что на Камчатке порядка 40-50% ветхого жилья, которое не отвечает требованиям сейсмобезопасности. Что с ним делать - сносить или укреплять, пока до конца не определились. Но расчеты показывают, что выгоднее сносить и строить новое. Причем делать это возможно за счет федеральных средств, в сотрудничестве с краевыми и муниципальными властями, создав своеобразный маневренный фонд. Если этот проект будет реализован, то строительная отрасль станет одним из локомотивов экономики области. Государству нужно, чтобы на Дальнем Востоке жили люди, и, думаю, будет сделано все, чтобы их здесь закрепить и привлечь новых.