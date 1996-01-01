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Трубе дорогу!
25 июня во Владивостоке прошли общественные слушания по обоснованию инвестиций в строительство второй очереди нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан". Как того и требует закон об экологической экспертизе, обсуждалась "Оценка воздействия на окружающую среду" (ОВОС).
Представители проектирующих и строительных организаций, а также самой "Транснефти" выступили с докладами, в которых сообщили, что слушания состоялись практически во всех муниципальных образованиях, где пройдет трасса, сообщили о технических параметрах второй очереди и трубы и тех мерах безопасности, которые они намерены предпринять для компенсации возможного ущерба природе.
ДосьеНа втором этапе строительства ВСТО будет построен участок нефтепровода от Сковородино до спецморнефтепорта "Козьмино" протяженностью 2072 км. 822 км трассы проляжет по территории Амурской области, более 309 км - по ЕАО, около 384,5 км - по Хабаровскому краю и чуть более 555 км пройдет по территории Приморского края.
Маршрут достаточно сложный: трасса пересечет 136 водотоков, пройдет в местах обитания "краснокнижных" животных, в том числе уссурийского тигра, что крайне беспокоит экологов.
Слушания проходили очень активно: в зале присутствовало примерно сто человек, причем среди них были не только представители социально активной части населения и экологических организаций, но и студенты Института нефти и газа, созданного в ДВГТУ при финансовой поддержке "Транснефти".
Вопросов было задано много, и стоит заметить, что тон дискуссий был более конструктивным, чем это было на слушаниях по первой очереди ВСТО. Особенно порадовали экологи. Похоже, они расстались с экологическим максимализмом и осознали, что остановить "нефтяного слона" не удастся. С их стороны поступили вполне здравые предложения: как минимизировать ущерб, который будет нанесен уссурийскому тигру и Уссурийской тайге в целом.
Они порекомендовали "Транснефти" не просто тупо перечислить в бюджет деньги за нанесенный ущерб, а проследить, чтобы средства были использованы по назначению, например, направлены на создание заказников. И публиковать на своем сайте информацию, сколько средств перечислено и куда они потрачены. "Если деньги поступят в бюджет Приморского края, они на природоохранные цели не пойдут", - заявил один из участников дискуссии, и зал встретил эту реплику бурными аплодисментами, хотя в зале присутствовали не только экологи. Похоже, "экологическая" репутация приморской власти основательно подмочена.
А теперь наиболее серьезные замечания экологов. Во-первых, это пересечение трассой Шкотовского плато. К сожалению, как сказали нефтяники, альтернативы этому нет по геологическим и сейсмическим показателям, а также в связи с риском для водозабора Находки, и экологи смирились. А вот предложения о переносе трубы подальше от хребта Стрельникова (это "коридор" для миграций амурского тигра в Китай) нефтяники обещали учесть.
Светлана ТИТОВА из Амурского филиала WWF России заострила вопрос о необходимости максимально избегать риска при переходе нефтепровода через реки бассейна Амура, так как в случае аварии нефтепродукты через несколько часов попадут в пограничную Уссури, и Россия будет нести международную ответственность.
Юрий ДАРМАН, директор Амурского филиала WWF России, предложил пересмотреть смехотворные суммы компенсаций за ущерб животному миру и обеспечить создание специальных антибраконьерских и противопожарных бригад до начала строительства. В этом его поддержал д.б.н. Дмитрий ПИКУНОВ, рекомендовавший профинансировать мероприятия для увеличения поголовья диких копытных животных в местах обитания амурского тигра.
В качестве природоохранных мер также предложено выделить финансирование для проектирования и создания краевого заказника в районе хребта Стрельникова, охранной зоны Уссурийского заповедника, природного парка на Ливадийском хребте. Нефтяники приняли предложение фонда "Феникс" об организации совместных проверок строительства с участием общественности.
Общественные приемные "Транснефти" будут открыты в регионах до 29 июля. Там можно ознакомиться с документами и оставить свои пожелания. Адрес общественной приемной во Владивостоке: ул. Верхнепортовая, д. 12, к. 204. "Транснефть" пообещала провести в ближайшее время круглый стол с общественными организациями и обсудить механизмы конструктивного взаимодействия.
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