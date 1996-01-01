"Пионер" себя покажет

В 2008 г. на месторождении "Пионер" планируется добыть около 3 т золота. Но уже в ближайшие годы "Пионер" может давать около 6 т драгоценного металла. Здесь завершена детальная разведка трех рудных зон: Южной, Промежуточной и Бахмут, продолжается исследование еще одной - Андреевской. Результатами разведки подтверждено 80 т золота в запасах разных категорий.

Геологоразведочные работы на "Пионере" ведутся уже пять лет. За это время выявлено три основных рудных тела - трехкилометровая зона минерализации пересекается здесь сдвигами горной породы, что обуславливает наличие нескольких участков с высоким содержанием золота. Данными бурения подтверждено наличие 13 таких участков. Так, например, на участке №6 мощность продуктивного пласта составляет от 1 до 11 м при содержании золота от 5,7 до 94,8 г на тонну.

Инвестиции в освоение месторождения "Пионер" осуществляет британская компания Peter Hambro Mining (PHM), которая вот уже несколько лет направляет прибыль от работы своих предприятий на освоение российских месторождений. Инвестиции в строительство только пускового комплекса фабрики на "Пионере" составили $15 млн. Пока он рассчитан на работу в теплое время года, но постепенно корпус фабрики будет обшит панелями, что позволит вести работы круглогодично. Мощность переработки составит 1 млн т руды в год с производством до 6 т золота ежегодно.

На "Пионере" введены новые технологии, позволяющие извлекать драгметалл, используя высокое содержание глины в руде. При переработке песковой и иловой фракций используется сорбент, который позволяет значительно удешевить процесс регенерации, отказаться от дорогостоящих аппаратов, выполненных из титана, от тиомочевины и серной кислоты, негативно влияющих на экологию.

<Чтобы начать переработку в 2008 г., на месторождении было предварительно извлечено 1,1 млн т. руды. На первом этапе строительства перерабатывающей фабрики в сентябре 2007 г. была завершена ее летняя версия, предполагающая создание участка первичного дробления, мельницы частичного самоизмельчения, двух спиральных сепараторов, участков цианидного и кучного выщелачивания, а также хвостохранилища. Фабрика позволила разработать и опробовать на практике новую технологию сепарации фракций измельченной руды. По результатам исследования она была признана годной и внедрена в производство. На фабрике планируется установить шаровую мельницу для переработки замерзшей руды. Монтаж оборудования начат в ноябре прошлого года и завершен в марте нынешнего.

В целом PHM ставит перед собой более амбициозные планы расширения производственной базы осваиваемых ею месторождений и достижения уровня добычи до 30 т золота в год. Помимо роста производства через расширение и развитие месторождений "Покровское", "Пионер" и "Маломыр", расположенных в Амурской области, на очереди еще ряд проектов по освоению природных богатств области: Куранахское месторождение титана и железа, Токурское - золота и серебра и другие. Компания Peter Hambro Mining достигла в 2006 г. впечатляющих финансовых показателей, ее оборот вырос на 55%, а чистая прибыль - на 131%. Благодаря увеличению объемов производства золота, а также повышению цен на него, оборот компании составил $177 млн. К концу 2007 г. компания вывела производство золота на уровень 283 тыс. унций - на 8% больше, чем в предыдущем году. 220 тыс. унций получено от "Покровского рудника" и месторождения "Пионер", еще 35 тыс. унций - от СП "Омчак". Остальное золото добыто на других месторождениях Амурской области, которая является основным регионом производственной активности компании.