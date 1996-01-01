Дешевого барреля больше не будет

Разве страна, добывающая нефть и обеспечивающая добрую часть потребления в зарубежных странах, не может обеспечить более дешевым топливом своего потребителя?

"Отовсюду мы слышим стоны". Классика. Фраза, написанная почти сто лет назад, звучит все так же актуально, а по частоте употребления, похоже, даже превосходит те далекие времена. Из Европы и Азии, Запада и Востока, из Испании, Франции, Германии, Малайзии, США, Канады, российских городов и весей (словом, "отовсюду") доносятся жалобы и протесты против роста цен на топливо. Люди устраивают забастовки, митинги протеста и "марши пустых канистр", перекрывают магистрали, апеллируют к властям всех уровней и компетенции, а цены неумолимо ползут вверх.

В конце первой недели июня цены на нефть приблизились к историческому рубежу в $140 за баррель, и, по прогнозам специалистов, это не предел - уже к осени этого года цена барреля нефти перевалит за $150 и устремится дальше вверх. Причину небывалого роста цен на углеводородное сырье, а стало быть, и нефтепродукты, большинство специалистов видят в том, что предложение не успевает за спросом, и даже если удастся увеличить объемы добычи, цена на нефть вряд ли снизится. Выступая недавно на конференции в Малайзии, глава одной из крупнейших нефтяных компаний мира - британской ВР Тони Хейворд заявил: "Дешевой нефти больше не будет, так как ее производство не растет столь быстро, чтобы удовлетворить существующий спрос. При этом в нефтяной отрасли сохраняется нехватка инвестиций".

Другие же, в их числе и миллиардер Джордж Сорос, усматривают в небывалом росте цен на нефтяное сырье спекулятивный элемент: инвесторы все активнее рассматривают энергетическое сырье как инструмент для капиталовложений, способный приносить высокие дивиденды. Подстегивает рост цен и слабеющий американский доллар.

Где абсолютная истина сегодня, вряд ли кто скажет, но мириться с высокими ценами на нефть и нефтепродукты уже не хотят даже самые благополучные страны. Это и понятно: люди могут достаточно спокойно относиться к повышению цен до тех пор, пока растут их доходы. Когда же большую часть доходов съедает любимый железный "конь", приходится решать и выбирать: сокращать ли число поездок, менять машину на менее "прожорливую", переходить на другой вид топлива (этанол, например), требовать от правительства дотаций или репрессивных мер по отношению к нефтяникам.

По статистике почти четвертая часть моторного топлива в мире продается по субсидированным ценам, главным образом в странах Азии, Ближнего и Среднего Востока. Однако в последнее время субсидии оказываются слишком тяжелым бременем для национальных экономик, и такие страны, как Индия, Индонезия, Малайзия, Тайвань и другие, стали уменьшать субсидии, несмотря на угрозу политически негативных последствий, а в некоторых случаях - уличных протестов. В начале июня вынуждена была в очередной раз поднять внутренние цены на автомобильное топливо (бензин на 5%, дизтопливо на 15%) и Белоруссия, мотивировав это тем, что дальнейшее сдерживание внутренних цен на нефтепродукты в условиях роста стоимости нефти отрицательно влияет на эффективность нефтепереработки белорусских НПЗ. В преддверии Олимпиады только Китай и еще ряд стран яростно сопротивляются требованиям Международного валютного фонда и Азиатского банка развития уменьшить субсидирование, обрекая на убытки государственные нефтеперерабатывающие заводы и выдавливая из бизнеса мелкие НПЗ.

Не избежали уличных протестов Западная Европа и Россия. "Маршами пустых канистр" прошли протестующие по улицам 50 российских городов, приняли и направили в местные и центральные органы грозные резолюции, но цены на моторное топливо продолжили свое восхождение. По данным Росстата, потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России только за первую неделю июня выросли на 1%, а с начала года на бензин - на 11,3%, на дизельное топливо - на 15,1%. В июне повышение цен наблюдалось в 57 городах РФ, другие пока держатся за счет накопленных резервов. С учетом того, что средневзвешенная цена на нефтяное сырье для НПЗ с поставками в июне существенно выросла, можно практически безошибочно предположить, что повысятся цены и на отпускаемую продукцию, а стало быть, поползут вверх и розничные цены на АЗС. А это уже существенно.

Когда ты приезжаешь на АЗС и видишь, что за бак бензина из твоего кармана забирают значительно большую сумму, чем в прошлый раз, возникает негодование: почему? Почему это происходит у нас? Разве страна, добывающая нефть и обеспечивающая добрую часть потребления в зарубежных странах, не может обеспечить более дешевым топливом своего потребителя? Оказывается, практически не может.

У нас налог на добычу полезных ископаемых /НДПИ/ напрямую привязан к нефтяной цене на мировом рынке: растет цена там, пропорционально растут и расходы российских нефтяников, вынуждая их тем самым постоянно повышать оптовые цены, и дальше по цепочке. Чтобы стоимость бензина на наших заправках если не стала понижаться, то хотя бы перестала так стремительно расти, нужно в первую очередь снизить налоговую нагрузку на производителей. Правительство эту проблему видит и понимает и уже выступило с инициативой о внесении поправок в Налоговый кодекс, снижающих налоговую нагрузку на нефтяной сектор, в частности обеспечивающих более низкую зависимость ставки НДПИ от цены на нефть и привлечение инвестиций в нефтеперерабатывающую отрасль. Дело в том, что большинство российских НПЗ уже давно устарели, и если в ближайшее время не начать их модернизацию, то ситуация только усугубится.

Предполагается, что закон с поправками вступит в силу в следующем году и хоть как-то облегчит жизнь не только нефтяникам, но и всем нам. Понятно, что для решения всего комплекса назревших проблем этого будет мало, но ясно и то, что на площадях и улицах эту задачу вообще решить невозможно.