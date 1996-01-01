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Помогай-турам - бой!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Туристам, выезжающим "помогай-турами" в приграничные города КНР, придется освоить заполнение таможенных деклараций. Только таким образом можно провезти личные вещи из России в КНР и обратно, не платя 120-140 рублей за килограмм перевеса.

Вторую неделю туристические компании, практикующие подобный туризм, честно предупреждают клиентов: "На обратном пути на весы ставят все - дамские сумки, воду и фрукты, купленные вами в дорогу". Чтобы не платить за путевку полную стоимость (3 800 рублей), туристы соглашаются на негласные таможенные правила. Как прокомментировали ситуацию в пресс-центре ДВТУ, ежемесячно гражданин России может привезти из-за рубежа 35 килограммов вещей для личного пользования. Как раз здесь и кроется тонкость - непонятно, входят ли ваша зубная щетка и смена белья в указанные килограммы. Таможенники уверяют, что входят.

На деле раз на раз не приходится. Но к прохождению границы опытные туристы и руководители групп относятся со всей ответственностью. Так, руководители ввели в практику подробное заполнение таможенных деклараций на временно ввозимые в КНР товары. Логика проста: "Ах, вы все взвешиваете? Тогда мы будем все вписывать! Пиши, Маша, шампунь - 0,5 кг!" А чтобы заполнение таможенных деклараций не замедляло работу пунктов пропуска, руководители раздают бланки деклараций прямо в автобусах. Второй вариант честного выхода из ситуации: держать зубную щетку в кармане куртки, а все вещи - временно вывозимые и купленные - отправить в Россию почтой. В Суйфэньхэ - это одна из самых популярных услуг.

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