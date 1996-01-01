Абрамович не сможет купить Приморье

Иногда мне тоже приходится делать подобные макроэкономические прикидки. Порой меня спрашивают некоторые инвесторы, скажем: "А сможет ли Абрамович купить Приморье?" По моим расчетам, нет. У него $18,7 млрд (по данным журнала "Форбс" за 2007 г.), а нужно хотя бы $25 млрд.

Правда, стоимость самого бизнеса здесь относительно невелика - где-то $6-7 млрд. Ее считать легко, ориентируясь по цифрам сбора трех основных налогов: на прибыль, на доходы физических лиц и на недвижимость. Разговоры о некорректности фискальных исчислений почти неуместны, потому как бизнес, когда продаётся, выводится "в белую". Да и покупатель нынче сам не лох. Так что тут все будет правильно. Иное дело, что в регионах вообще НЕ ВЕСЬ бизнес показан, потому как велика федеральная и транснациональная составляющие, а с ними всё очень мутно. Например, география доходов и налогов судоходных компаний практически никогда не совпадает с местом приписки их судов, а трафик трубопроводов и интернет-провайдеров с местными налогами вообще не кореллируют.

И все же я бы больше $6 млрд за БИЗНЕС в Приморье сейчас не дал. Но если бы Роман Аркадьевич пожелал приобрести ДОЛГОСРОЧНЫЕ активы, со спекулятивным прицелом "в рост", наш местный дохлый "бизнес" ему был бы вовсе НЕ НУЖЕН. А вот бизнес-ресурсы - "СЫРЬЕ" для НАДрегионального бизнеса - могли бы его заинтересовать.

В Приморье, по моим прикидкам, бизнес-ресурсы стоят 60-70 млрд, а с учетом дисконтирования по нынешним среднемировым кредитным ставкам - не меньше 50 млрд, хотя, наверное, при грамотной "скупке" таковые можно взять и "за полцены".

Это, прежде всего, ресурсы рекреаций, транспортной логистики, некое особое свойство территории - то, что я бы назвал "политический курорт", "оффшор идеологий" или, если хотите, "буферная зона", способная компенсировать и поглощать излишки негативной энергии политических потрясений на сопредельных территориях, а также межрегиональные конфликты. Как Швейцария в Европе - место, куда могут "бежать", ища укрытия, все "гонимые" и "побежденные". Нейтральная зона и при этом открытая для всех.

"Изгои" - это очень мощный бизнес-ресурс, и здесь он стоит дорого. Если, конечно, мы способны обеспечить им защиту. Но это отдельная тема. В ней вообще считать экономику кубометрами леса и километрами труб - каменный век. Лес ценен как место зарождения жизни, а экономика - людьми, что ее делают. Люди - вот ценность. Возможность их привлечения - вот перспектива.

Вокруг Приморья рынки с количеством потребителей, превышающии два населения России. Власть сюда без крайней нужды не заглядывает - ни российская, ни чья-либо ещё, а о "старости общества" вообще говорить не приходится. Российский Дальний Восток, юг Приморья, уже служил убежищем для корейцев, спасавшихся от японской интервенции, для японцев, спасавшихся от собственных властей в период "китайской компании", для китайцев - во времена культурной революции. Он остаётся "неазиатским" на самой окраине Азии и неевропейским по духу, даже пусть с европейским лицом. Азиатская "Америка", и чтобы сюда попасть, нет нужды переплывать океан.

"Человеческий капитал" - категория, пока не поддающаяся скрупулезному подсчету, стоит, однако, здесь больше всего.