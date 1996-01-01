Банки с 12 июня обязали раскрывать заемщикам-физлицам полную стоимость кредита

Банк России обязал банки с 12 июня раскрывать заемщикам-физлицам полную стоимость кредита, говорится в указании "О порядке расчета и доведения до заемщика - физического лица полной стоимости кредита". При этом Банк России обнародовал формулу расчета полной стоимости кредита, определяемой в процентах годовых.

При определении полной стоимости кредита все сборы (комиссии), предшествующие дате перечисления денежных средств заемщику (например, за рассмотрение заявки по кредиту), включаются в состав платежей, осуществляемых заемщиком на дату начального денежного потока (платежа).

Согласно документу, в расчет полной стоимости кредита включаются платежи заемщика по кредитному договору, связанные с заключением и исполнением кредитного договора, размеры и сроки уплаты которых известны на момент заключения кредитного договора, в том числе: по погашению основной суммы долга по кредиту, по уплате процентов по кредиту, сборы (комиссии) за рассмотрение заявки по кредиту (оформление кредитного договора), комиссии за выдачу кредита, комиссия за открытие, ведение (обслуживание) счетов заемщика (если их открытие и ведение обусловлено заключением кредитного договора), комиссии за расчетное и операционное обслуживание, комиссии за выпуск и годовое обслуживание кредитных и расчетных (дебетовых) карт.

Кроме того, регулятор включает в расчет стоимости кредита платежи заемщика в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по таким платежам вытекает из условий кредитного договора, в котором определены такие третьи лица (например, страховые компании, нотариальные конторы, нотариусы) К указанным платежам относятся платежи по оценке передаваемого в залог имущества (например, квартиры), платежи по страхованию жизни заемщика, ответственности заемщика, предмета залога (например, квартиры, транспортного средства) и другие платежи.

Если условиями кредитного договора определено конкретное третье лицо, для расчета полной стоимости кредита используются тарифы этого лица. Тарифы, используемые для расчета полной стоимости кредита, могут не учитывать индивидуальных особенностей заемщика (например, его возраст или стаж вождения) и предмета залога (например, производителя, модель или год выпуска транспортного средства). Если кредитная организация не учитывает такие особенности, заемщик должен быть проинформирован об этом.