Платеж в одно касание

В июле прошлого года Банк России ввел в постоянную эксплуатацию систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Сегодня работа по включению в нее кредитных организаций и их филиалов продолжается.

В Приморье участниками системы являются ЗАО НКО Межбанковский Расчетный Центр, ОАО "Дальневосточный банк", ЗАО ПТКБ "Меркурий", ОАО АКБ "Приморье", Приморский филиал ЗАО РП ММВБ. Остальные приморские банки, а также несколько филиалов инорегиональных банков планируют подключиться к системе БЭСП в этом году.

В чем сущность данного нововведения и каковы ее преимущества - с такими вопросами ДДГ "ЗР" обратилась к непосредственным инициаторам и пользователям БЭСП.

Как рассказали в отделе информационного обеспечения и коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю, с вводом системы БЭСП, независимо от нахождения банка, платежи осуществляются в течение нескольких минут. Предполагается, что в первую очередь данная система будет интересна для самих кредитных организаций и очень крупных клиентов, для которых приоритетным является срочность платежа. Как показывает практика, в основном подобные системы используются для расчетов по итогам торгов на биржах и межбанковском рынке.

Стоимость одного платежа для клиентов через систему БЭСП выше, чем стоимость обычного (не срочного) платежа. Поэтому использование возможностей данной системы для проведения розничных (массовых) платежей маловероятно.

Система БЭСП, при условии максимального участия в ней кредитных организаций и их филиалов, способна охватить всю территорию России, от Камчатки до Калининградской области, и решить задачу практически мгновенного перевода денежных средств между участниками системы, независимо от места их нахождения. Иными словами, в России формируется система движения денег в режиме реального времени. Комментирует Ольга МОЛОКОВА, вице-президент ОАО "Дальневосточный банк": "Дальневосточный банк одним из первых на Дальнем Востоке стал прямым участником расчетов через систему БЭСП. Была выполнена большая работа по подготовке автоматизированных систем и внутренних технологий банка для того, чтобы качественно предоставлять клиентам новый сервис.

Главным преимуществом расчетов через систему БЭСП для клиентов является гарантированная доставка и зачисление платежа контрагенту "день в день". Единственное условие - получатель платежа должен обслуживаться в банке, также вступившем в систему БЭСП. Воспользоваться этой услугой может любое юридическое лицо, в том числе и индивидуальный предприниматель, имеющий счета в Дальневосточном банке."

Андрей ФИРСОВ, вице-президент ЗАО ПТКБ "Меркурий", отмечает, что с 1 января 2008 г. банк осуществляет платежи по системе БЭСП. Подобные системы действуют уже в больше чем 80 странах мира, в том числе во всех странах ЕС. Преимущества для банков - существенное ускорение платежей, информационный обмен с системой осуществляется в режиме реального времени, используются более гибкие механизмы контроля и управления за проведением расчетов, обеспечивается оптимальное распределение ликвидности в течение операционного дня.

Система предоставляет участникам БЭСП ряд информационных услуг: информирование о проведенных платежах, обмен электронными сообщениями, установление приоритетов и лимитов при проведении платежей, услуги по получению головным офисом информации о ликвидности его филиалов.

Действительно, еще недавно клиенты банков сталкивались с тем, что осуществление платежей между кредитными организациями, находящимися в одном регионе, занимало один день, а если банки находились в разных регионах, два дня. Достаточно длительное время осуществления платежей создавало определенные трудности для всех участников экономической деятельности. А если учесть разницу в часовых поясах, то для Дальневосточного региона эта проблема была особенно актуальной.

По словам Виктора ПАВЛЕНКО, директора Приморского филиала ЗАО РП ММВБ, система БЭСП работает буквально одномоментно. Персонал быстро освоил программу, и платежи проходят буквально "в одно касание". И теперь клиенты, занимающиеся, к примеру, биржевыми сделками, имеют больше преимуществ. Если, биржевые торги идут по московскому времени, значит, во Владивостоке они начинаются в 17 часов. Теперь клиент РП ММВБ из Хабаровска может без волнения перевести деньги и в промежутке с 19 до 20 часов по местному времени совершить сделку. Прежде перевод денег мог быть осуществлен лишь через день. Для этого на счетах за сутки или за 12 часов до торгов приходилось "замораживать" свои финансы. Теперь такая необходимость исчезла.

Специализированные службы Банка России для обеспечения бесперебойной работы системы БЭСП задействованы до 21 часа, а значит, до 4 часов утра по владивостокскому и хабаровскому времени. В дальнейшем возможности для значительного ускорения платежей клиентов напрямую зависят от количества участников системы БЭСП.