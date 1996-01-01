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Заработать на энергоэффективности

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Впервые на Дальнем Востоке внедряется финансовый проект, направленный на повышение энергоэффективности в регионе. Международная финансовая корпорация - International Finance Corporation (IFC) открыла целевую кредитную линию МДМ-Банку, который реализует программу энергоэффективности путем выдачи кредитов бизнесу. В конце мая Владивостокский филиал банка провел семинар для представителей местного бизнеса, на котором ознакомил участников со своим продуктом, нацеленным на снижение доли энергозатрат в себестоимости.

На Дальнем Востоке потребность в повышении энергоэффективности назрела давно. Как известно, интенсивность использования энергоносителей (показатель энергоэффективности) в России в 2-3 раза превышает аналогичные показатели в развитых западных странах. И хотя отчасти это можно объяснить структурными различиями в экономической деятельности, в значительной степени это происходит из-за неэффективности выработки и последующего использования энергии.

Таким образом, IFC совместно с МДМ-Банком, преследуя цель, связанную с извлечением из проекта прибыли, выполняют и некую социальную функцию. При этом, как отметил эксперт по энергоэффективности программы по стимулированию инвестиций в энергосбережение Международной финансовой корпорации Андрей ТЕРТЫШНИКОВ, "IFC работает не напрямую с бизнесом, а через посредников, через российские финансовые структуры. В данном случае нашим партнером является МДМ-Банк, который получает целевую кредитную линию от IFC на энергоэффективность и уже далее в ходе своей деятельности распределяет свои деньги по конечным пользователям. Между тем нашей целью не является финансирование 5-10 крупных проектов, мы хотим выйти на сегмент малого или среднего бизнеса, чтобы охватить как можно больше потребителей".

Для этого МДМ-Банк разработал новый продукт "МДМ-Энергия", который направлен на рациональное использование энергоресурсов и модернизацию либо приобретение нового оборудования - технологического, производственного и т.д. Как пояснил координатор данного проекта МДМ-Банка Михаил ХВОРОСТОВ, в рамках нового продукта банк готов финансировать проекты от 3 до 60 млн руб. на срок до 7 лет. Фиксированная рублевая процентная ставка по кредиту составляет 15,5%. Более того, кроме финансовой поддержки кредитор получает поддержку консультационную от организаций, сотрудничающих с IFC.

В рамках продукта предусмотрено 3 уровня технической поддержки. Во-первых, это бесплатная оценка проекта, которая, как правило, реализуется за 1-2 дня в том случае, если у предприятия уже есть какой-то разработанный вариант и его нужно сравнить со "старым". Во-вторых, эксперты IFC также бесплатно проведут работу с выездом на предприятие, о чем предоставят краткий отчет. И самый сложный уровень - энергоаудит, который занимает до 3 недель. На предприятие выезжают эксперты-энергоаудиторы с набором энергооборудования и готовят подробный отчет по энергоэффективным мероприятиям, которые они обнаружат. Этот вариант технической поддержки осуществляется с 50%-ной компенсацией затрат - половину отплачивает предприятие, половину - IFC. Такая работа оценивается от 50 до 100 тыс. руб.

По словам Андрея Тертышникова, на Дальнем Востоке подобных проектов пока нет. В качестве примеров он привел проекты, реализованные в других регионах России. Так, один из отечественных мясокомбинатов, заменивший технологическое оборудование, взяв кредит размером 8 млн руб. на 5 лет под 15,5%, достиг снижения энергозатрат на единицу продукции на 55%. При этом годовая экономия на единицу продукции составила 1 млн 900 тыс. руб., что скомпенсировало 83% платежей по кредиту. Другой пример - кондитерский комбинат, заменивший печи, оформив кредит на 10 млн руб. сроком 7 лет под 15,5%, достиг снижения энергозатрат на единицу продукции на 50%. Годовая экономия составила более 1 млн руб., что скомпенсировало 82% выплат по кредиту.

Как заявил председатель совета директоров ОАО "Приморский газ" Фуад КАФАРОВ, "такой проект в Приморье сегодня чрезвычайно актуален, потому что энергии не хватает в принципе и она безумно дорогая в связи с увеличением тарифов, затратами на дорогу, перетоками и т.д. Кроме того, длинных денег на рынке совсем немного. А мне этот продукт интересен для внедрения газовых котельных для малого жилья".

Представители бизнеса отметили, что программы, нацеленные на повышение энергоэффективности, особенно актуальны в связи с возведением объектов, заявленных к проведению в 2012 г. саммита АТЭС во Владивостоке.

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