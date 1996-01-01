Как правильно взять

Ассоциация по развитию коллекторского бизнеса (АРКБ) в целях повышения уровня финансовой грамотности населения составила "Рекомендации для заемщика".

"Рекомендации" были составлены ведущими экспертами Ассоциации по развитию коллекторского бизнеса и содержат советы для потенциальных заемщиков банков - тех, кто уже использует различные кредитные продукты, а также должников, которым приходится общаться с сотрудниками банков, занимающимися взысканием задолженности, или представителями коллекторских агентств. "К сожалению, многие наши сограждане еще не очень хорошо представляют себе, что такое системы кредитования и какие обязательства они берут на себя, подписывая кредитный договор или даже простую расписку, - говорит президент АРКБ Сергей РАХМАНИН. - Именно поэтому мы занялись составлением наших "Рекомендаций", которые должны стать руководством для тех, кто только собирается оформить кредит или уже стал должником". В документе объясняется, как подобрать подходящие условия кредитования, на что обратить внимание при подписании кредитного договора, как правильно вести себя должникам при общении с работниками банков и коллекторских компаний, как уменьшить сумму долга, если человек попал в тяжелую ситуацию, и многое другое.

Если вы решили взять в долг или оформить кредит...

1.Прежде всего, тщательно все обдумайте. Задайте себе несколько вопросов:

1)"Насколько срочно мне нужна эта вещь (услуга)? Не могу ли я отложить реализацию своих планов и скопить необходимую сумму?" 2)"Как соотносится стоимость вещи (услуги), которую я хочу приобрести, с моими доходами? Смогу ли я ежемесячно выплачивать необходимую сумму (или погашать кредит), не причинив тем самым значительный ущерб своему бюджету?" 3)"Достаточно ли хорошо я понимаю, какие обязательства беру на себя, подписывая кредитный договор или оформляя вексель, расписку?" 2.Если Вы ответили положительно на эти вопросы и решили взять кредит, значит, Вы готовы приступить к поиску банка, в который Вы можете обратиться за получением кредита. Внимательно изучите условия кредитования как можно большего количества банков. Они обычно публикуются на их сайтах. Составьте список банков, предлагающих наиболее выгодные для Вас условия. Не хватайтесь за первое же предложение. 3.По возможности ознакомьтесь в Интернете (сайты banki.ru, credit.ru, RBC.ru, различные форумы) с отзывами клиентов и заемщиков о банках, услугами которых они пользовались. Соотнесите эту информацию со своим списком банков и внесите в него необходимые коррективы. Зачем обращаться в банк, на который жалуются клиенты? 4.Особое внимание обратите на эффективную процентную ставку - ее обязаны раскрывать все банки. Это реальная сумма, которую Вы будете выплачивать (суммируются процентная ставка по кредиту, комиссии за досрочное погашение, за открытие и обслуживание счета, страховые платежи и т.п.). Она обычно бывает несколько больше, чем указанный в рекламе банка процент по кредиту. Предварительно рассчитайте, сколько Вам придется ежемесячно платить в счет погашения кредита и на какой срок Вы хотели бы его взять. Соотнесите эту сумму со своими финансовыми возможностями. Исходя из этого, выберите подходящий Вам банк. 5.Помните, что от того, какие документы Вы предоставите банку, зависит не только то, даст ли он согласие оформить кредит, но иногда даже и проценты, которые Вам придется выплачивать. Поэтому старайтесь предоставлять как можно больше подлинных документов и внимательно заполняйте заявку - чем больше достоверной информации Вы в нее внесете, тем более высоки Ваши шансы на получение вожделенного кредита. К тому же, если выяснится, что предоставленная Вами информация ложная, это может отразиться в базах данных бюро кредитной истории, что уменьшит Ваши шансы на получение нового кредита. 6.Предположим, Вы выбрали банк и собрали необходимые документы. Попросите образец кредитного договора и внимательно ознакомьтесь с ним. Если Вам что-то покажется непонятным, не стесняйтесь задать сотруднику банка вопрос или обратиться за квалифицированной помощью к юристу. Вы должны четко понимать, какие обязательства берете на себя, сколько Вам придется платить и какую ответственность Вы несете в случае неисполнения договора (например, задержки платежей). Если Вы не платите по кредиту... 1.Если Вы решили принципиально не погашать задолженность, то помните, что рано или поздно кредит придется возвращать. Не пытайтесь действовать по логике: "Банк богатый - он стерпит". Вы, подписав договор, взяли на себя определенные обязательства, которые Вам в любом случае придется выполнять. Отсрочивая выплату кредита, Вы сами ухудшаете свое финансовое положение. 2.Не забывайте, что, не платя по кредиту, Вы портите свою кредитную историю и лишаете себя возможности взять еще один кредит, если возникнет такая необходимость в будущем. На самых злостных неплательщиков банк может подать в суд. Это повлечет за собой начало исполнительного производства, в ходе которого служба судебных приставов может запретить должнику выезд за границу, арестовать его автомобиль, квартиру, загородный участок и другое имущество. Если Вам позвонил сотрудник банка с просьбой погасить долг... 1.Не отказывайтесь от своей задолженности. Информация о ней находится в базах данных банка. Если произошла какая-то ошибка, Вы никакого кредита не брали, но Вас просят погасить долг, немедленно сообщите об этом работнику банка, договоритесь о времени, когда Вы подъедете в офис, где Вам покажут все документы и Вы вместе с сотрудником службы безопасности решите, что предпринять. Возможно, Вы стали жертвой мошенников. 2.Не пытайтесь грубить сотруднику банка. Помните, что все разговоры, как правило, записываются и впоследствии могут сыграть против Вас. 3.Лучше всего спокойно обсудить с сотрудником банка сложившуюся ситуацию и попытаться придти к какому-то общему решению. Если у Вас есть веская причина, по которой Вы временно не можете погасить задолженность (например, внезапная потеря работы, болезнь и т.п.), не откладывая, обратитесь в банк и сообщите о своих затруднениях. Он может пойти Вам навстречу и составить вместе с Вами индивидуальный график платежей. Однако не все российские банки (в отличие от западных) идут на это. Так что иногда бывает проще попросить о финансовой помощи родных и друзей. 4.Если Вы дали обещание погасить задолженность до определенного срока, выполните его. Отсрочивая платеж, Вы только усугубляете ситуацию, т.к. штрафы и пени продолжают начисляться банком за каждый новый день просрочки, несмотря на все Ваши обещания. Если Вам позвонил сотрудник коллекторского агентства... 1.Выясните, как зовут сотрудника и в какой компании он работает. Почитайте о ней в Интернете и обратитесь в банк или само коллекторское агентство по телефону, чтобы выяснить, заключен ли между ними какой-либо договор и работает ли там связавшийся с Вами сотрудник. Таким образом Вы убедитесь, что коллектор действительно имеет права требовать уплаты долга. 2.Не пытайтесь доказывать сотруднику коллекторской компании, что он не имеет права звонить Вам. Если он связался с Вами, то, значит, банк заключил с коллекторами агентский договор, по которому последние обязаны обзванивать должников и убеждать их погасить долг (в этом случае Вы будете, как и прежде, выплачивать долг кредитору, например, погашать кредит в одном из отделений Вашего банка), или продал ему пакет своих долгов (тогда свой долг Вы будете погашать, внося средства на счет коллекторской компании). 3.Спокойно выслушайте сотрудника коллекторской компании. Не пытайтесь ему грубить или бросать трубку. Он все равно еще неоднократно перезвонит Вам, и если Вы будете продолжать отказываться от общения и проявлять агрессию, сделает соответствующую пометку в своем отчете, что может служить основанием для приезда коллекторов к Вам домой или на работу либо подачи на Вас в суд. 4.Если Вы попали в тяжелую ситуацию и не можете погасить задолженность, сообщите об этом сотруднику коллекторской компании. Он обсудит с Вами варианты дальнейших действий, посоветует, как поступить, или предложит составить индивидуальный график погашения долга. 5.Если Вас не было на месте (дома или на работе) и Вам сообщили, что Вам звонил коллектор, сразу же свяжитесь с ним. Не откладывайте разговор "в долгий ящик". Сотрудник компании, занимающейся взысканием долгов, все равно через некоторое время попытается еще раз связаться с Вами, а отсрочивая этот разговор, Вы увеличиваете сумму своего долга. 6.Не пытайтесь "кормить" коллектора "завтраками". Если Вы дали ему обещание погасить кредит частично или полностью, сдержите его. Сотрудник коллекторского агентства через некоторое время все равно перезвонит Вам, а впоследствии Ваше нежелание идти на контакт может быть отражено в отчете коллектора и стать причиной обращения банка на Вас в суд.