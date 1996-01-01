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Дружба дружбой, а тарифы врозь
У Москвы "появились трения в двух областях ее связей с Китаем", говорится в опубликованной в гонконгской газете Asia Times статье об итогах визита МЕДВЕДЕВА в Китай. Прежде всего это касается отношений в энергетической сфере. Второй сбой в российско-китайском сотрудничестве касается военных связей.
Выполнение подписанных в 2006 г. многомиллиардных контрактов о российских поставках энергоносителей в Китай столкнулось с трудностями. По словам газеты, "компания Роснефть угрожает разорвать контракт, если Китай не согласится на увеличение цен. Это может также усложнить подписание нового соглашения на поставки 50 млн т российской нефти в Китай в 2010-2015 г.г. В свою очередь, это ставит под вопрос китайскую ветку от нефтепровода ВСТО, который строит Россия".
"В интервью китайским журналистам Медведев сказал, что Россия и Китай достигли "базового соглашения" по ВСТО и что переговоры относительно цены на нефть близки к завершению. Выражая готовность построить новые заводы по переработке нефти в Китае, он сказал, что также обсуждается сотрудничество с Китаем по природному газу. Но во время визита не было достигнуто никакого конкретного результата. Корень проблемы в сфере энергетического сотрудничества, по мнению газеты, состоит в том, что Россия нацелена на расширение своего европейского рынка, где лежат деньги. В отличие от европейцев, Китай постоянно хочет получать ценовые скидки.
По мнению газеты, второй сбой в российско-китайском сотрудничестве касается военных связей. В статье утверждается, что в настоящее время российские компании не имеют новых крупных заказов из Китая. "Проще говоря, Китай прекратил покупать оружие в России. Кажется, что Китай сигнализирует о своем неудовольствии". В статье утверждается, что Россия отказывается поставлять в Китай современные системы оружия типа бомбардировщиков дальнего действия, ядерных субмарин и т.д.
Нет никаких ясных признаков того, что на переговорах Медведева в Пекине преодолены расхождения, препятствующие сотрудничеству в военной сфере. "Безусловно, самый внушительный результат визита Медведева в Китай, - пишет газета, - касается ядерного соглашения, которое обеспечило России контракты более чем на $1,5 млрд. Большой дисбаланс в двусторонней торговле (Россия поставляет в основном сырье, а Китай экспортирует технические продукты); снижение объемов российских военных поставок; тупик в энергетическом сотрудничестве - эти негативные моменты, несомненно, привели к некоторому похолоданию двусторонних отношений, считает Asia Times.
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