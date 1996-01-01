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Межбанковский диалог на высшем уровне
28-29 мая в Пекине под председательством заместителя председателя ЦБ РФ Виктора МЕЛЬНИКОВА и заместителя председателя Народного Банка Китая г-на МА ДЭЛУНЬ состоялось Девятое заседание Российско-Китайской Подкомиссии по межбанковскому сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
В заседании принимали участие представители российских и китайских банков, сотрудники Посольства и Торгпредства РФ в КНР, Федеральной службы по страховому надзору, Российско-Китайского делового совета, Ассоциации региональных банков "Россия", представители китайских монетарных властей, сотрудники SINOSURE.
"Дальневосточный банк является постоянным участником Подкомиссии", - говорит Валерий ПАВЛЮК, первый вице-президент Дальневосточного банка. - В этом году в заседании принимали участие также представители Всероссийского банка развития регионов, стратегического партнера Дальневосточного банка. Участие в подобных мероприятиях на столь представительном уровне даёт банку возможность эффективного решения собственных задач по урегулированию вопросов с финансовыми учреждениями Китая.
С китайской стороны на заседании присутствовали сотрудники финансовых учреждений КНР, от которых непосредственно зависит решение вопросов межбанковского взаимодействия. А таких вопросов возникает довольно много, ведь практически все крупнейшие банки КНР являются нашими корреспондентами, и опыт сотрудничества с ними обширен".
Стороны обсудили широкий круг совместных задач, от глобальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества финансовых систем России и КНР до частных аспектов взаимодействия отдельных коммерческих банков.
Так, была отмечена необходимость постепенного распространения расчетов в юанях и рублях от приграничных регионов на всю территорию России и Китая, обсуждались перспективы открытия представительств и филиалов российских банков в КНР и китайских финансовых институтов в РФ, возможности финансирования китайскими банками российско-китайской торговли, участие китайских финансовых структур в совместных российско-китайских строительных проектах. "Одним из актуальных вопросов является скорейшее начало установления прямого курса рубль-юань со стороны Народного банка Китая, - продолжает Валерий Павлюк. - На сегодняшний день официальная котировка рубля со стороны НБК отсутствует, что является серьезным препятствием при проведении расчетов наших клиентов в национальных валютах двух стран. Дальневосточный банк на правах участника Подкомиссии внёс ряд вопросов в повестку заседания, и пожелания специалистов банка нашли отражение в итоговом протоколе".
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