5 долларов по-американски

Теперь на 5-долларовой банкноте нового образца имеется два водяных знака. В то время как на старых банкнотах указанного номинала в качестве водяного знака использовался портрет президента Авраама ЛИНКОЛЬНА, водяной знак новой 5-долларовой банкноты изменили на большую цифру "5". Слева от портрета президента Линкольна был введен второй водяной знак, представляющий собой столбец из трех маленьких цифр "5". Изменения коснулись и защитной полоски: она расположена вертикально и находится справа от портрета президента. На ней чередуются надпись "USA" и цифра "5".

Самым заметным отличием 5-долларовой купюры нового образца является введение светло-лилового цвета в центре банкноты, переходящего ближе к ее краям в серый. Однако при проверке подлинности банкнот следует ориентироваться на основные элементы защиты (водяные знаки и защитную полосу), а не на цвет, поскольку цвет может быть подделан.

Как пояснили "ЗР" в отделе информационного обеспечения и коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю, банкноты старого образца номиналом $5 остаются законным платежным средством. Срок их обмена не ограничен.