53% россиян не знают, в какую сумму оценивается прожиточный минимум

Менее половины россиян (41%) считают, что прожиточный минимум - это сумма денег, которая позволяет человеку прожить месяц, покупать необходимую для этого еду и товары широкого потребления.

10-11% опрошенных полагают, что МРОТ обозначает минимальный набор продуктов, необходимых человеку, или деньги, позволяющие достойно жить в течение месяца. И 4% респондентов отмечают, что это "голодный паек", "сумма, взятая с потолка".

Такие данные публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще всего (в 53% случаев) опрошенные не имеют представления о том, в какую сумму сейчас официально оценивается прожиточный минимум, или затрудняются назвать цифру. Каждый четвертый (24%) называет сумму в интервале 1500-3000 руб., каждый пятый - 3001-5000 руб. и 5% - свыше 5000 руб. Когда речь идет о реальном прожиточном минимуме, то респонденты обычно называют более высокую сумму. Лишь 6% опрошенных считают, что в действительности она находится в диапазоне 1501-3000 руб., 19% полагают, что - 3001-5000 рублей, и половина (52%) - что свыше 5000 руб. (в их числе 17% называют сумму свыше 10 000 руб.). У респондентов с самыми низкими доходами все эти вопросы, связанные с прожиточным минимумом, вызывают больше затруднений, чем у более обеспеченных опрошенных.

Около трети респондентов (31%), по их оценкам, имеют доходы ниже прожиточного минимума (на члена семьи в среднем). Пятая часть (19%) опрошенных указывают, что их доходы равны этому показателю. И только 36% имеют доходы выше этой планки. Чем больше тип поселения, тем больше там доля тех, чьи среднедушевые доходы превышают прожиточный минимум: от 23% в селах до 44% в крупных промышленных центрах, и только в Москве и Санкт-Петербурге таковых большинство -76%.

Подавляющее большинство россиян - 87% - считают, что минимальный размер оплаты труда должен быть больше той суммы, которую предложил Путин. Полагают, что 4330 рублей достаточно, только 5% опрошенных.