www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.45 р. 100 JPY: 56.8 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 92.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

53% россиян не знают, в какую сумму оценивается прожиточный минимум

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Менее половины россиян (41%) считают, что прожиточный минимум - это сумма денег, которая позволяет человеку прожить месяц, покупать необходимую для этого еду и товары широкого потребления.

10-11% опрошенных полагают, что МРОТ обозначает минимальный набор продуктов, необходимых человеку, или деньги, позволяющие достойно жить в течение месяца. И 4% респондентов отмечают, что это "голодный паек", "сумма, взятая с потолка".

Такие данные публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще всего (в 53% случаев) опрошенные не имеют представления о том, в какую сумму сейчас официально оценивается прожиточный минимум, или затрудняются назвать цифру. Каждый четвертый (24%) называет сумму в интервале 1500-3000 руб., каждый пятый - 3001-5000 руб. и 5% - свыше 5000 руб. Когда речь идет о реальном прожиточном минимуме, то респонденты обычно называют более высокую сумму. Лишь 6% опрошенных считают, что в действительности она находится в диапазоне 1501-3000 руб., 19% полагают, что - 3001-5000 рублей, и половина (52%) - что свыше 5000 руб. (в их числе 17% называют сумму свыше 10 000 руб.). У респондентов с самыми низкими доходами все эти вопросы, связанные с прожиточным минимумом, вызывают больше затруднений, чем у более обеспеченных опрошенных.

Около трети респондентов (31%), по их оценкам, имеют доходы ниже прожиточного минимума (на члена семьи в среднем). Пятая часть (19%) опрошенных указывают, что их доходы равны этому показателю. И только 36% имеют доходы выше этой планки. Чем больше тип поселения, тем больше там доля тех, чьи среднедушевые доходы превышают прожиточный минимум: от 23% в селах до 44% в крупных промышленных центрах, и только в Москве и Санкт-Петербурге таковых большинство -76%.

Подавляющее большинство россиян - 87% - считают, что минимальный размер оплаты труда должен быть больше той суммы, которую предложил Путин. Полагают, что 4330 рублей достаточно, только 5% опрошенных.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru