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Доходная ставка
Проблемы с ликвидностью и высокая инфляция заставляют законодателей искать новые виды помощи банкам в привлечении средств. На прошлой неделе член комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ предложил облагать налогом рублевые вклады, ставка по которым в 1,5 раза превышает ставку рефинансирования.
Для банков такая инициатива может стать новым ориентиром доходности вкладов, который дает государство при текущей инфляции.
Сегодня налогом облагается часть процентов по вкладам, превышающая ставку рефинансирования: налоговый вычет составляет 35%.
Как сообщил на пресс-конференции в рамках Международного банковского конгресса в Санкт-Петербурге Анатолий Аксаков, комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил поправки в действующее законодательство, фактически снимающие налогообложение с рублевых вкладов, ставка по которым превышает ставку рефинансирования. Депутаты предлагают оставить действующее налогообложение для вкладов, ставка по которым превышает ставку рефинансирования в 1,5 раза, таким образом, при нынешней ставке рефинансирования 10,5% максимальная ставка по депозитам, не облагаемая налогом, составит 15,75%. По словам Анатолия Аксакова, данную инициативу должны позитивно воспринять и налоговые органы, они неоднократно жаловались на сложную систему администрирования данного налога, поступления от которого незначительны.
По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии ОРЛОВОЙ, банки вряд ли станут сильно повышать ставки: "Игроки, ведущие агрессивную политику, сегодня предлагают депозиты под 12%, тогда как инфляция с мая 2007 г. по май 2008 г. составила 15,1%. Даже если банки уйдут в 14%, сомнительно, что такой уровень будет привлекательным для вкладчиков".
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