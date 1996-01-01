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Бедные чиновники

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федеральные госорганы платили своим работникам еще меньше. Средняя зарплата в Федеральной миграционной службе составляла 27,5 тыс. руб., в МЧС - 26,6 тыс. Штатский сотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в первом квартале 2008 г. получал 25 тыс. руб. Федеральное агентство по строительству и ЖКХ платило сотрудникам в среднем по 23,5 тыс. в месяц. Бережливее всех оказалось Федеральное агентство по госрезервам - там средняя зарплата составила 23,5 тыс. руб.

Если "Коммерсант" считает, что даже формальная зарплата в высших эшелонах государственного управления вдвое превышает среднюю по стране, то Росстат указывает, что "уровень среднемесячной зарплаты гражданских служащих в центральном аппарате 56 (из 79 отчитавшихся) федеральных министерств, государственных комитетов, служб, агентств был ниже, чем сложившийся в целом по экономике города Москвы (без субъектов малого предпринимательства), - 34 177 рублей". Государство проигрывает на рынке труда частному сектору, в результате дефицит кадров в центральном аппарате органов власти превысил 15%.

Общая численность гражданских чиновников центральных федеральных органов упала с 36,7 тыс. человек в конце 2007 г. до 33,9 тыс. в марте 2008 г. Всего по России в этой категории госслужбы на конец 2007 года числилось более 825 тыс. человек, а если учитывать и технических работников, то более полутора миллионов (по данным Росстата на конец 2006 г.).

Основной дефицит кадров наблюдается на уровне исполнителей, а не руководства. Наиболее благополучна ситуация в законодательной власти - там не хватает всего около 4,1% служащих. В исполнительной и судебной ветвях власти ситуация хуже - дефицит работников составляет 16,6% и 22,9% соответственно. Минрегионразвития, по данным Госкомстата на конец марта, укомплектован лишь на 61,2%, Федеральная налоговая служба - на 58,8%, а следственный комитет при Генпрокуратуре - всего на 57,3% списочного состава.

Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", связывают дефицит кадров в судебной и исполнительной властях с низким уровнем образования. При существующем в России перепроизводстве юристов их навыки не удовлетворяют требованиям работы в этих ветвях власти. Количество руководителей вполне достаточно, а ведущих специалистов, начальников министерских департаментов и отделов - не хватает. Недостатком персонала федеральные ведомства также обязаны постоянной реорганизации и большой текучке низшего состава. Выпускники вузов приходят на госслужбу с намерением получить опыт работы и через пару лет продолжить карьеру уже в частном бизнесе, где им будут готовы платить в два-три раза больше. Спрос на сотрудников с опытом государственной службы очень велик.

Также показательно, что если в целом по стране мужчины составляют лишь 29% госслужащих, то на федеральном уровне их уже 42%, а в Правительстве РФ на 23 министров-мужчин приходятся лишь две женщины.

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