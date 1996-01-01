В поисках антидепрессантов

Мощный циклон, прошедший на Камчатке в конце февраля - начале марта, принес не только тревоги и трудности буквально утонувшему в снегу городу, но и некое удовлетворение: очередные столичные гости - участники научно-практической конференции "Перспективы социально-экономического развития Камчатского края" смогли воочию убедиться, что полуостровной край в силу природных особенностей нуждается в особом подходе федерального центра.

Наверное, и об этом участники московского "десанта" - представители администрации Президента РФ, Минрегионразвития, Минпромэнерго, Минфина, Минэкономразвития, Минтранса и других структур имели возможность подумать во время вынужденной задержки в Петропавловске-Камчатском уже после конференции - аэропорт был закрыт из-за снежных заносов и сильного бокового ветра, и самолеты из Москвы ушли на Хабаровск.

Игра на заданную тему

Но вернемся к конференции. Она была организована правительством Камчатского края при содействии Института демографии, миграции и регионального развития (Москва) и завершала первоначальный этап работы по определению контуров будущей стратегии развития нового дальневосточного субъекта. Именно этим сегодня озабочена краевая власть, тем более что у нее появился реальный шанс придать новый импульс развитию депрессивной сегодня территории.

Как рассказали "ДК" в правительстве края, к обсуждению завтрашнего дня Камчатки были привлечены практически все ее жители. По мнению губернатора Камчатского края Алексея КУЗЬМИЦКОГО, разработка стратегии развития края - это задача общая: и власти, и общества, и бизнеса. В течение месяца в крае проводились многочисленные круглые столы, обсуждения в СМИ, каждый мог направить в правительство свои предложения. И таких "подсказок из народа", а также предложений от научных учреждений, общественных объединений, по словам министра экономического развития Камчатского края Александра ЕРОХИНА, пришло более 1200.

К обобщающему разговору о том, что станет основой модели развития Камчатского края, которая бы позволила преодолеть дотационность и в перспективе сделать его самодостаточным, пригласили чиновников краевого, районного и муниципального уровней, руководителей ключевых предприятий, общественных и научных организаций. И, конечно, представителей федерального центра, который в последние годы все с большим интересом смотрит на восток. Властно-деловой элите нового края предложили сформулировать наиболее острые проблемы сегодняшнего дня и наметить пути их решения, а также назвать ключевые проекты, которые могут стать точками роста практически островной экономики полуострова и заинтересовать федеральные власти.

Заметим, что конференция проходила в виде организационно-деятельностной игры, которая позволяет решать сложные проблемы, на первый взгляд не имеющие решений. Участники десяти круглых столов обсуждали вопросы управления развитием Камчатского края, проблемы обеспечения высокого качества жизни на основе реализации социальных стандартов, а также создание биоресурсного и оздоровительно-туристического кластеров, развитие строительной отрасли, недропользования, энергетики, транспортной инфраструктуры, связи и сельского хозяйства. Предложения, сформулированные на круглых столах, выносились на всеобщее обсуждение. Это позволило рассматривать проблемы в комплексе, не замыкаясь на узковедомственных вопросах.

Иногда казалось, что участники обсуждения исходили из принципа "Если мечтать, то ни в чем себе не отказывать!". И в адрес Камчатки звучали красочные эпитеты с приставкой "второй" - второй Пусан, Куршавель, Баден-Баден и Карловы Вары... Правда, в сослагательном наклонении и со словом "если". Понятно, если будут приняты соответствующие федеральные решения и выделены средства. В числе проектов - строительство железной дороги Петропавловск-Камчатский - Магадан - Якутск - Тында и Пенжинской приливной электростанции. На первый взгляд не все они реальны, по крайней мере, в ближайшее десятилетие. Но таковы правила игры - выслушать и осмыслить даже самые фантастические проекты, чтобы не упустить чего-то важного и вполне выполнимого.

Избирательный подход

Традиционные пути развития экономики края, основанной практически на одной отрасли - рыбодобыче, исчерпали себя. В этой мысли участники конференции были практически единодушны, впрочем, как и в том, что Камчатский край уникален не только своими природными запасами и красотами, но и трудностями, которыми Господь одарил эту землю (сейсмичность, вулканизм, высокая снежность). И в силу этого Камчатка требует избирательного подхода и к природной среде, и к людям, которые, несмотря ни на что, остались на этой земле. В этой связи столь же единодушно высказывалось мнение о возвращении в полном объеме коэффициентов и надбавок за проживание в условиях Крайнего Севера. Камчатка, по мнению участников конференции, могла бы стать своеобразным полигоном по отработке северной политики государства, в том числе и в отношении коренных малочисленных народов Севера.

"Если мы выполняем государственный заказ, являясь форпостом на Тихом океане, и государству необходимо, чтобы здесь жили люди, то этот заказ должен быть оплачен", - подчеркнул мэр Петропавловска-Камчатского Владислав СКВОРЦОВ на заседании одного из круглых столов, и был поддержан его участниками.

Кластерный расклад

Но главной все же стала тема поиска путей выхода из тяжелой дотационности. И здесь перспективы развития Камчатки специалисты связывают как минимум с несколькими кластерами: биоресурсным, оздоровительно-туристическим и горнодобывающим. Сотрудничество в рамках кластера позволяет получить значительно больший итог работы, чем сумма затраченных усилий каждого из предприятий, входящих в кластер, пояснил один из участников конференции. Таким образом создается эффект синергии.

Как сообщил Александр Ерохин, рыболовство и рыбоводство в структуре валового регионального продукта региона составляет около 19%. Отрасль является градо- и поселкообразующей для всех территорий края. И, несмотря на то, что сегодня делается ставка на уход от моноструктурности экономики, рыбодобыча всегда будет оставаться для Камчатки одной из ведущих отраслей. Новый импульс ее развитию может дать создание биоресурсного кластера.

По мнению председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергея ТИМОШЕНКО, выступавшего от имени участников отраслевого круглого стола, кластер может представлять собой ассоциацию или некоммерческое партнерство всех заинтересованных лиц и компаний. В него могут войти рыбодобывающие компании, береговая переработка, соответствующая портовая инфраструктура. Также элементами кластера могут стать некий логистический центр и торговая площадка или рыбная биржа, предприятия судоремонтной отрасли. С ним будут связаны смежные производства, инновационные центры, образовательный комплекс, наука.

И все же для этого рыбаку нужны государственные гарантии, подчеркнул Сергей Тимошенко. А пока существует некая дискриминация камчатских рыбаков и перманентные войны за биоресурсы с другими субъектами ДВФО. В результате этого камчатский рыбодобывающий флот используется на 50%, а береговая переработка задействована лишь на 36%, в то время как Камчатка является наиболее зависимым от рыбохозяйственного комплекса субъектом ДВФО. Между тем рыбаки Камчатки готовы выполнять госзаказ по обеспечению населения страны качественными экологически чистыми пищевыми рыбопродуктами и добывать более 800 тыс. т биоресурсов.

Но для развития и функционирования биоресурсного кластера, по мнению участников конференции, необходимо, прежде всего, совершенствовать механизмы взаимодействия Камчатского края и федерального центра и законодательство. "Это уже было озвучено в поручениях президента, - отметил министр рыбного хозяйства Камчатского края Иршат ШАЙХОВ. - Основные вопросы касаются прибрежного рыболовства и тихоокеанского лосося, проблем таможенных платежей за оборудование и запчасти для судов". В этой связи наиболее актуален вопрос создания в Петропавловске-Камчатском особой экономической портовой зоны, заявка на участие в конкурсе по созданию которой уже формируется краевым правительством.

Ставка на туризм

Большое будущее Камчатки эксперты связывают и с туристической отраслью. По мнению участников конференции, это одно из немногих мест на Дальнем Востоке, где можно создать комплексную туристическую территорию, развивая экологически-экспедиционный, оздоровительный, спортивный, научно-познавательный, деловой, круизный и другие виды туризма. Правда, и эту отрасль можно развивать только в совокупности с другими - транспортной (сегодня пропускная способность Петропавловск-Камчатского аэропорта 50 человек в час), гостиничной, дорожной - и при федеральной поддержке. Об этом не менее эмоционально, чем на других круглых столах, говорили представители туриндустрии, озвучивая планы развития на Камчатке горнолыжного спорта, а также оздоровления дальневосточного населения на курорте "Паратунка", которому необходимо присвоить статус федерального со всеми вытекающими отсюда последствиями.

К федеральным структурам апеллировали и участники круглого стола "Транспортная инфраструктура". По словам заместителя председателя правительства Камчатского края Сергея ПАХОМОВА, они сошлись во мнении, что на данном этапе необходимо формировать программы по развитию аэропортов местных воздушных линий с последующим объединением их в федеральное государственное предприятие. "Для бюджета субъекта содержание этих аэропортовых комплексов непосильно, поэтому здесь должны просматриваться обязательства государства". То же, по его словам, касается портпунктов, расположенных на западном и восточном побережьях полуострова.

Все, высказанные на этой переговорной площадке предложения, просто не перечислить. Настолько активно обсуждали участники конференции перспективы Камчатского края. Похоже, новой губернаторской команде удалось пробудить в земляках веру в будущее. И желание его созидать. Положительным результатом конференции, и это в беседах с "ДК" отметили многие ее участники, стало то, что фактические конкуренты - представители того или иного бизнеса - впервые объединились не только в обсуждении проблем своей отрасли, но и в поисках путей выхода из кризисного состояния, совместного освоения российского рынка.

Энтузиазм поддержали и представители федерального центра. По крайней мере, слова директора департамента развития Дальнего Востока и Северных территорий Минрегионразвития РФ Геннадия БУХТИНА о том, что Москва готова участвовать в финансировании серьезных инвестиционных проектов, камчатское бизнес-сообщество восприняло с воодушевлением. Не стоит сомневаться, что такие проекты в ближайшее время будут представлены.