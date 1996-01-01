www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Росбанк поддержит десять инновационных социальных проектов в ДФО

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Экспертный совет VIII ежегодного конкурса грантов благотворительной программы "Новый день", учрежденной Росбанком и Детским фондом ООН ЮНИСЕФ, объявил победителей по Дальневосточному федеральному округу.

На конкурс поступили 46 социальных проектов от общественных, государственных и муниципальных организаций Дальневосточного региона. Экспертный совет программы выбрал 10 организаций, которые представили наиболее интересные и эффективные программы. Для практической реализации своих идей каждая из них получит финансирование – до 120 тыс. руб. После завершения проектов их организаторы представят отчеты о целевом использовании средств, а также о своих конкретных достижениях и успехах. Большинство победивших программ направлено на помощь детям из малообеспеченных семей и подросткам "группы риска". Среди этих проектов: "Тропинка в творчество", авторы которого создадут единственную в поселке Пластун Приморского края вокально-инструментальную студию; "Океан творчества" будет реабилитировать трудных подростков, открывая им мир музыки, живописи, театра и литературы. Психологи проекта "Прекрасное рядом" поддержат тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а программа "Ветряки у моря" позволит создать детскую творческую лабораторию современного искусства.

Эксперты отметили проекты помощи детям с ограниченными возможностями, в том числе "Кино без границ" – открытие видео-студии для детей-инвалидов, "Славим тебя, Приамурье родное!" - фестиваль детского самодеятельного творчества и "Зеленый мир детства", направленный на формирование бережного отношения к природе. Кроме того, поддержку получат проекты для одаренных детей, например "Найди в себе клад и подари его людям" - занятия исследовательской деятельностью в области истории, археологии и искусства. В состав экспертного совета "Нового дня" входят опытные специалисты в области социальной педагогики и психологии, представители Росбанка, Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ, местных администраций, а также некоммерческих организаций. Возглавляет совет Галина ВОЛЧЕК, художественный руководитель театра "Современник".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru