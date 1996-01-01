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Росбанк поддержит десять инновационных социальных проектов в ДФО
Экспертный совет VIII ежегодного конкурса грантов благотворительной программы "Новый день", учрежденной Росбанком и Детским фондом ООН ЮНИСЕФ, объявил победителей по Дальневосточному федеральному округу.
На конкурс поступили 46 социальных проектов от общественных, государственных и муниципальных организаций Дальневосточного региона. Экспертный совет программы выбрал 10 организаций, которые представили наиболее интересные и эффективные программы. Для практической реализации своих идей каждая из них получит финансирование – до 120 тыс. руб. После завершения проектов их организаторы представят отчеты о целевом использовании средств, а также о своих конкретных достижениях и успехах. Большинство победивших программ направлено на помощь детям из малообеспеченных семей и подросткам "группы риска". Среди этих проектов: "Тропинка в творчество", авторы которого создадут единственную в поселке Пластун Приморского края вокально-инструментальную студию; "Океан творчества" будет реабилитировать трудных подростков, открывая им мир музыки, живописи, театра и литературы. Психологи проекта "Прекрасное рядом" поддержат тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а программа "Ветряки у моря" позволит создать детскую творческую лабораторию современного искусства.
Эксперты отметили проекты помощи детям с ограниченными возможностями, в том числе "Кино без границ" – открытие видео-студии для детей-инвалидов, "Славим тебя, Приамурье родное!" - фестиваль детского самодеятельного творчества и "Зеленый мир детства", направленный на формирование бережного отношения к природе. Кроме того, поддержку получат проекты для одаренных детей, например "Найди в себе клад и подари его людям" - занятия исследовательской деятельностью в области истории, археологии и искусства. В состав экспертного совета "Нового дня" входят опытные специалисты в области социальной педагогики и психологии, представители Росбанка, Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ, местных администраций, а также некоммерческих организаций. Возглавляет совет Галина ВОЛЧЕК, художественный руководитель театра "Современник".
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