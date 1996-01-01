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Малый бизнес, развернись
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", в 2007 г. темпы роста портфеля кредитов малому бизнесу обогнали и корпоративное, и розничное кредитование. Если портфель корпоративных кредитов вырос за 2007 г. на 49%, а портфель кредитов физических лиц -на 57%, то кредиты малому и среднему бизнесу в активах банков увеличились на 62%, достигнув $54,1 млрд.
Особенность дальневосточного, и в его контексте приморского, бизнеса такова, что он лишь последние годы маленькими шагами выходит "из тени". И наша статистика несколько иная, не столь впечатляющая. С другой стороны, активное расширение перечня банковских услуг именно в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, подключение новых банков к финансированию этого перспективного сектора, говорит о том, что кредитные организации готовы подойти к клиенту в нашем регионе более лояльно. Со своей стороны в качестве важного условия они выставляют лишь открытое сотрудничество. Судя по тому, что "Дальполиметалл", Горнорудная компания "АИР", "Тернейлес", а также "Михайловский бройлер" включены в рейтинги российских предприятий со значительной выручкой, средний бизнес Приморья на сегодня стабилен.
Начать с малого
Опасение бизнесменов, что в банк можно прийти только за миллионами, не верны. Минимальная сумма кредита для малого бизнеса, например, в Восточном экспресс банке составляет 50 тыс. руб. По словам Александра ЩИНОВА, куратора направления "Кредитование малого бизнеса", если предпринимателю нужна меньшая сумма, в банке ему предлагают воспользоваться обычным экспресс- кредитованием как физическому лицу.
Минимальная сумма кредита для клиента сегмента "Малый бизнес" в Райффайзенбанке - порядка 70 тыс. руб. Дмитрий ЛОГАЧЕВ, начальник отдела по работе с клиентами малого бизнеса и микрокредитования филиала "Владивостокский", замечает, что таких клиентов немного, но они, безусловно, есть.
Специалисты Промсвязьбанка также поделились с ДДГ "ЗР" своими наблюдениями: "Как правило, за меньшей суммой, чем 300 тыс. руб. для развития малого бизнеса, не обращаются". Средний бизнес банк кредитует до 45 млн. руб.
Екатерина КОЛЕСНИКОВА, начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса Владивостокского филиала МДМ банка, и Наталья ФУРМАН, руководитель ККО "Владивосток" Новосибирского филиала КМБ Банка (ЗАО), отмечают, что их банки готовы сотрудничать даже с очень маленькими предприятиями, поэтому предлагают в качестве минимальной суммы 30 тыс. руб.
Наталья Фурман, анализируя ситуацию, подчеркивает, что за последние 3 - 4 года еще ни один клиент не запросил сумму меньше. По словам Екатерины Колесниковой, минимальные суммы потребностей клиента, как правило, составляют примерно 200 тыс. руб.
"Минимальная сумма как таковая в Сбербанке никакими регламентирующими документами не установлена. Поэтому клиентов, которых не устраивают условия кредитования, в принципе не может быть. Из практики самые маленькие кредиты составляют 150 - 200 тыс. руб., единичные случаи с запрашиваемой суммой 30 - 50 тыс. руб. - резюмирует Алексей ВЛАДИМИРОВ, начальник управления кредитования Приморского ОСБ № 8635.
Кредитное мерило
Бизнесмену не всегда бывает просто уяснить, "малый" он для банка или "средний". Мы попросили банковских экспертов уточнить параметры. Так, в Райффайзенбанке к малому бизнесу относят компании с годовой выручкой, не превышающей 8 млн евро, средний бизнес - компании с выручкой от 8 до 35 млн евро.
Малый и средний бизнес подразделяется в Сбербанке в соответствии с ФЗ №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ". К малому бизнесу относятся предприятия с численностью до 100 человек, до 250 сотрудников – к среднему бизнесу. При этом в малых и средних предприятиях доля участия в уставном капитале, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого или среднего предпринимательства, не должна превышать 25%.
Екатерина Колесникова, отвечая на наш вопрос, констатирует: "До недавнего времени мы ограничивали малый и средний бизнес годовой выручкой до 360 млн руб., но сейчас увеличили рамки этого сегмента и рассматриваем компании с годовой выручкой до 600 млн руб". Александр Щинов замечает, что в соответствии с методиками Восточного экспресс банка, малый бизнес – индивидуальные предприниматели и юридические лица, среднемесячная выручка которых за последние 6 месяцев не превысила 3 млн руб.
Сроки - деньги
Нельзя упрекнуть приморские банки и за то, что они ограничивают клиента в сроках кредитования или отказывают установить индивидуальный график погашения долга. Банковские специалисты края признают, что от 50 до 80% клиентов имеют индивидуальные сроки расчетов с банками.
Наталья Фурман и Екатерина Колесникова сошлись во мнении, что при кредитовании на инвестиционные цели клиентов банка интересуют "длинные сроки" - до 7 лет. На оборотные средства бизнесмены предпочитают кредитоваться на 2-3 года. В то же время беззалоговые кредиты "МДМ-Экспресс" клиенты чаще всего берут на срок 1-2 года, в случае повторного кредитования обращаются за кредитами на покупку основных средств на срок до 3 лет.
Алексей Владимиров рассказывает о том, что представители малого и среднего бизнеса предпочитают брать деньги на 2-3 года. Причем чем меньше предприятие, тем больший срок кредитования ему требуется.
Дмитрий Логачев также отмечает тенденцию по увеличению клиентов в "длинных" деньгах. Если средний срок кредита на пополнение оборотных средств составляет 6-12 месяцев, то на покупку оборудования, автотранспорта предпочтение отдается 3-5-летним кредитам.
Промсвязьбанк предоставляет кредиты до 5 лет. Наибольшим спросом пользуются кредитные продукты, долг по которым можно погасить в течение 18-36 месяцев. Аналогичный спрос присутствует и в Восточном экспресс банке.
Парикмахерские и транспортники: ноздря к ноздре
Тенденция кредитования в Приморском крае такова, что подавляющую часть кредитов банки выдают торговым предприятиям. Торговля в малом бизнесе наиболее динамично развивающая отрасль, поэтому в общем числе зарегистрированных малых предприятий доминирует оптовая и розничная торговля. В перспективе может возрасти доля транспорта, и не только на Дальнем Востоке. Таково мнение многих аналитиков
Банкиры ожидают всплеск кредитования от малых и средних предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, перевозом (их доля на рынке растет быстрыми темпами), а также предприятий, предоставляющих иные услуги (парикмахерские, общественное питание). Кредитование сельского хозяйства по некоторым параметрам увеличилось в 2 раза, но по-прежнему измеряется в сотых долях процента от выданных в приморских банках кредитов. Тем не менее уже есть чем гордиться. Так, ООО "Хороль Зерно" с помощью кредита увеличило свои посевные площади, приобрело новое оборудование, создало новые рабочие места, а также развивает благотворительную деятельность. ИП Михайлюк В.В. стал известен многим приморцам в качестве торговой сети "Бубль Гум". Бизнесмены от научно-технической сферы обращаются в банки реже всего. Их в буквальном смысле слова единицы.
Если говорить о портрете "малого" бизнесмена, то банки, как правило, его рисуют так. Индивидуальный предприниматель - в 70% случаев владелец семейного бизнеса, в возрасте от 28 до 45 лет, с годовым оборотом от $100-500 тыс. В случае же годового оборота от 1,5 до $15 млн, бизнес принадлежит мужчине с точностью до 90%, и форма организации предприятия ООО, ОАО или ЗАО.
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