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Инфляция наступает
Министерство финансов считает, что сможет удержать уровень инфляции в России по итогам 2008 г. на уровне 9,5-10%. Об этом заявил журналистам в Триполи глава финансового ведомства Алексей КУДРИН.
Данный прогноз не укладывается в намеченные ранее Минфином рамки. Напомним, что до последнего времени ведомство прогнозировало инфляцию в диапазоне 7%-9,5%, однако рост цен сдержать все-таки не удастся. Об этом свидетельствуют и данные Росстата, согласно которым потребительские цены в России с 1 января до 14 апреля 2008 г. выросли на 5,6%, тогда как за аналогичный период в прошлом году - на 3,8%, пишет "Утро.Ru".
Минфин - не первое ведомство, признавшее, что прогнозы инфляции были чересчур оптимистичны. В конце марта свой прогноз повысило Минэкономразвития: с 7,5% - 8,5% до 8% - 9,5%. Центробанк также планирует пересмотреть свой прогноз, но не раньше июня. Кроме того, в своем выступлении в Триполи Кудрин подчеркнул, что стратегия развития России до 2020 г. должна быть готова не позднее 1 августа - к этому времени необходимо точно знать, во сколько обойдутся государству ключевые реформы правительства. По его мнению, план развития-2020 не сулит россиянам ничего хорошего.
Оппонентам из Минэкономразвития, занимающимся подготовкой долгосрочной стратегии развития страны, глава Минфина советует не надеяться чрезмерно на деньги от продажи нефти, которые пошли бы на подпитку экономики. По его словам, сейчас цена на нефть находится на своем максимуме, а значит, неизбежен спад, который может негативно отразиться на экономической обстановке в России. Чтобы этого не допустить, Кудрин рекомендовал проводить "антицикличную политику", которая, по его мнению, повысит прогнозируемость экономики.
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