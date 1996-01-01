Восточный экспресс банк отсудил надстроенный этаж

Весьма жестко расценил Арбитражный суд Приморского края действия администрации Владивостока в отношении ОАО "Восточный экспресс банк" - "как исключительно направленные на причинение вреда истцу".

Столь энергичную реакцию служителей Фемиды вызвала непоследовательность органа исполнительной власти в период - до и во время реконструкции принадлежащего банку здания на Океанском проспекте, 1. Если поначалу муниципалитет выдал заключение о возможности реконструкции и согласовал проект, то в дальнейшем круто поменял свою позицию, отказав в разрешении на строительство. А когда банк все-таки воплотил задуманное в камне (надстроив 4-й этаж) и обратился в арбитражный суд за признанием права собственности на новый объект, мэрия заявила встречный иск с требованием снести постройку как самовольную.

Администрации тогда отказали, мотивируя тем, что уже есть решение Фрунзенского райсуда Владивостока от 16 августа 2007 г., обязавшее ОАО "Восточный экспресс банк" демонтировать самострой на Океанском проспекте.

Впрочем, разбирать "лишний" этаж банк не стал, решив попытать счастья в арбитражном суде. Первая попытка, увы, закончилось неудачей: в иске было отказано. Главная причина - земля под зданием не находится в собственности или в бессрочном пользовании истца. Однако суд апелляционной инстанции, заново рассмотрев спор, посчитал, что положения статьи 222 ГК РФ вовсе не исключают признание права собственности на самовольную постройку и при землепользовании в виде долгосрочной аренды.

Как установлено материалами дела, в апреле 2006 г. "Восточный экспресс банк" приобрел нежилое здание расчетно-кассового отдела с пристройкой общей площадью 530,8 кв.м, расположенное на Океанском проспекте, 1. Постановлением главы города от 27.12.2006 г. истцу на праве долгосрочной аренды (до декабря 2016 г.) переданы в пользование находящиеся там земельные участки площадью 564 кв.м и 50 кв.м. В том же году банк, согласовав проект, но не получив разрешения на строительство, приступил к реконструкции здания. Сегодня, по заключению специалистов, объект практически готов к вводу в эксплуатацию. Разборка же возведенного этажа "может спровоцировать существенное ухудшение состояние нижележащих старых строительных конструкций".

Поскольку реконструкция выполнена: а) в границах предоставленных земельных участков; б) на принадлежащем истцу объекте; в) без нарушений градостроительных норм и правил; г) не несет угрозы жизни и здоровью граждан, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о правомерности заявленных исковых требований.

Существенно также, что признание за акционерным обществом права собственности на самовольную постройку не нарушает чьих-либо прав в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Если администрация Владивостока считает иначе, то может обжаловать судебный акт в кассационном порядке.