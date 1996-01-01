За обман со страховкой Минфин хочет ввести тюремное наказание

В распоряжении РБК daily оказался проект Минфина, по которому предлагается ввести в Уголовный кодекс нормы ответственности за страховое мошенничество. Этот проект предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до семи лет как для клиентов, пытающихся обмануть страховщиков, так и наоборот. В свою очередь, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) ратует за увеличение сроков до десяти лет.

Замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера БАЛАКИРЕВА пояснила, что данный проект является предварительным: "Мы будем над ним еще работать и согласовывать с ведомствами". Председатель комитета ВСС по противодействию страховому мошенничеству, гендиректор СГ "Межрегионгарант" Евгений ПОТАПОВ отмечает: "Данный проект позволит квалифицировать страховое мошенничество, которого ранее попросту не было в УК. Если он будет принят, то ответственность всех участников страхового процесса существенно возрастет".

Проект Минфина "О внесении изменений и дополнений в УК РФ в части введения уголовной ответственности за преступления в сфере страховой деятельности" предлагает дополнить ст. 171 УК "Незаконное предпринимательство" частью первой "Незаконная страховая деятельность". Согласно ей работа без страховой лицензии повлечет штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. либо лишение свободы до четырех лет, это же деяние, совершенное в рамках организованной группы, потянет уже на срок от трех до семи лет. Также Минфин предлагает ввести в УК ст. 182 "Злоупотребление при прекращении страховой деятельности". Она будет предусматривать штраф до 200 тыс. руб. для компании, а для ее руководства - лишение свободы на срок до двух лет за неисполнение компанией после отзыва лицензии обязательств перед клиентами. То же деяние, совершенное организованной группой, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет и штраф до 1 млн руб.

При этом Минфин предлагает ввести в ст. 182 УК и понятие "введение в заблуждение в процессе страхования": на страховщика, не предоставившего или давшего неполную, а также заведомо ложную информацию об условиях договора, суд может как наложить штраф до 200 тыс. руб., так и лишить свободы руководителя компании на срок до двух лет.

Директор Российского союза автостраховщиков (РСА) по правовым вопросам Олег ПИЛИПЕЦ считает, что руководителей страховых компаний, которые своими действиями привели ее к неплатежеспособности, а впоследствии решили не отвечать по своим обязательствам, надо наказывать безусловно.

По мнению Евгения Потапова, на появление данного проекта "скорее всего повлияла усталость ФССН и РСА от затянувшейся борьбы с убегающими с рынка страховщиками, которые оставляют за собой неисполненные обязательства".