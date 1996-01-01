Идеи роста

После очередного провала фондовый рынок РФ опять набирает высоту. Индекс РТС на прошлой неделе поставил очередной рекорд, достигнув 2487,92. Однако еще не все голубые фишки оправились после падения. В Банке Москвы рекомендуют обратить внимание на акции компаний связи и банковского сектора. Но не забывать про диверсификацию рисков - те же ПИФы, в отличие от банковских депозитов, не приносят стабильный доход.

"Благоприятный макроэкономический фон, который мы наблюдаем сейчас в России, является залогом роста российского фондового рынка, - считает директор аналитического департамента Банка Москвы Кирилл ТРЕМАСОВ. - По нашим оценкам позитивные тенденции в российской экономике сохранятся в среднесрочной перспективе. При этом основным локомотивом роста экономики станет растущая инвестиционная активность". По итогам прошлого года объем инвестиций в РФ увеличился на 20% - показатель, не наблюдавшийся со времен СССР.

И хотя, со слов аналитика, сверхдоходов инвестиции в фондовый рынок России уже не принесут, рассчитывать на среднюю доходность на уровне 25% годовых в ближайшие 2-3 года можно вполне. Что, кстати, соответствует средней исторической доходности индекса РТС. При этом, оценивая текущую ситуацию на рынке, Кирилл Тремасов советует обратить внимание на связь и банки.

"Сейчас мы видим ряд очень дешевых секторов, которые не восстановились после кризиса, - говорит он. - В первую очередь, это связь - фиксированная и мобильная. Те же акции МТС сегодня обеспечивают дивидендную доходность более 5%, бизнес компании растет, прибыль увеличивается. При этом пик инвестиций компания прошла. На мой взгляд, то, что сегодня акции МТС стоят так дешево, - это некая неэффективность рынка, которая будет устранена в ближайшее время. То же самое можно сказать и про акции операторов фиксированной связи". Кроме того, в связи со сменой руководства профильного министерства появилась надежда на скорую приватизацию Связьинвеста, что, безусловно, позитивно скажется на динамике и котировках акций операторов фиксированной связи.

"Акции российских банков также стоят сейчас неоправданно дешево, - продолжает Кирилл Тремасов. - Российские банки подешевели, глядя на западных коллег. Но на западе падение банковских котировок было вполне логичным - банки понесли колоссальные потери из-за ипотечного кризиса в США. В том, что упали котировки российских банков, логики нет. Их прибыль продолжает расти. Динамика в российском банковском секторе остается позитивной, при этом акции российских банков стоят на 20-25% дешевле, чем в начале года. На мой взгляд, отличная возможность для покупки".

Заработать на росте соответствующих секторов экономики Банк Москвы своим клиентам предлагает через ПИФы "Останкино - российская связь" и "Охотный ряд - потребительский сектор". Также при инвестировании на долгосрочную перспективу, по мнению генерального директора УК Банка Москвы Елены КАСЬЯНОВОЙ, стоит присмотреться к ПИФам "Трубная площадь - российская металлургия" (акции металлургических компаний), "Олимпийский проспект" (акции компаний ЮФО и тех, кто будет участвовать в реализации сочинского инвестиционного проекта).

Однако, высокорисковые инструменты, к каким относятся ПИФы и доверительное управление, подходят не всем, предупреждают специалисты. Тем, кто хочет получать стабильный надежный доход, стоит выбирать банковские депозиты или смешанные продукты. Такие, как вклад "Инвестиционный" Банка Москвы, например (банк предлагает повышенную ставку по вкладу при одновременном приобретении паев ПИФов УК Банка Москвы).

"Я бы всем инвесторам порекомендовал диверсифицировать свой портфель, - говорит директор Хабаровского филиала Банка Москвы Сергей МАЛЬЦЕВ. - Банковский депозит - это продукт, по которому вы получаете гарантированный доход. Кроме того, имеете возможность относительно свободно распоряжаться своими деньгами. Так, например, открыв вклад "Престиж" или "Люкс" в нашем банке, вы можете ежемесячно снимать денежные средства, превышающие минимальный взнос, и инвестировать их, в том числе в фондовый рынок.".

Кстати, пайщики УК Банка Москвы (хабаровчане за прошлый год вложили 46 млн руб. в ПИФы управляющей компании банка) теперь могут докупать паи выбранных ПИФов через банкоматы Банка Москвы. Кроме того, с этого года у них есть возможность получить кредит в Банке Москвы под залог паев по ставке 12% годовых.