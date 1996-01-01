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Душевный подарок от банка "Агропромкредит"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В коммерческом банке "Агропромкредит" 19 мая стартовала новая акция - "Душевный подарок каждому вкладчику". Отныне каждый клиент банка при открытии срочного вклада на сумму от 10 тыс. руб. получает в подарок коробку конфет, а оформив вклад на сумму от 100 тыс. руб., становится обладателем оригинального банного набора.

Банк традиционно проводит подобные акции для своих клиентов, ведь получать подарки всегда приятно", - считает заместитель директора Департамента продаж розничных продуктов банка Денис НЕРЕТИН. "Неслучайно данная акция проводится под лозунгом "Мягкие условия, душевный банк!" При этом мы прекрасно понимаем, что подарки не являются для клиента основой выбора банка-партнера, так как наиболее важными и ценными его качествами являются репутация, стабильность и, конечно, условия. Банк "АГРОПРОМКРЕДИТ" предлагает вкладчикам широкую линейку депозитов, разнообразных по срокам, инвестиционным целям и процентным ставкам".

Одним из условий участия в акции является необходимость открытия вклада на срок не менее одного года. Акция "Душевный подарок каждому вкладчику" продлится до 31 июля.

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