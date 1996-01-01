Банк "Приморье" может сохранить дивиденды на прошлогоднем уровне

Совет директоров банка "Приморье" (Владивосток) рекомендовал акционерам на годовом собрании, назначенном на 27 июня, выплатить дивиденды по итогам 2007 г., как и годом ранее, в размере 1 140 руб. на акцию номиналом 1 тыс. руб.

Чистая прибыль банка в 2007 г. в сравнении с 2006 г. выросла в 2,1 раза, до 390 млн 066 тыс. 800 руб. Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2007 г.: 260 млн руб. направить на выплату дивидендов, 130 млн 066 тыс. 800 руб., а также нераспределенную прибыль за 2006 г. в сумме 8 млн 364 тыс. 400 руб. оставить в распоряжении банка.