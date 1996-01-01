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Региональные банки рассчитывают на ресурсы Банка развития

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В этом году заканчивается действующая стратегия развития банковского сектора страны; о том, чтобы ЦБ разрабатывал новую, нам не известно, поэтому подготовили свою, рассказал "Ведомостям" председатель Ассоциации региональных банков "Россия" Анатолий АКСАКОВ.

Ассоциация просит поддержать региональные банки путем вхождения в их капитал Банка развития. Помимо этого Аксаков предлагает Банку развития организовывать для региональных банков вне зависимости от размера их капитала синдицированные кредиты: "Ведь к аукционам на размещение бюджетных средств в основном допущены крупные банки". Он предлагает снизить требования по резервированию для банков, страхующих кредиты (сейчас размер резервов доходит до 40%). Пусть отчисляют в резервы 20% от размера застрахованного портфеля, хотя эту цифру надо обсуждать, признает он.

Статусный акционер для регионального банка сейчас большое подспорье в доступе к ресурсам, хотя большие вливания в финансовый сектор повлияют на рост инфляции, считает председатель совета директоров Петербургского социально-коммерческого банка Владимир ПРИБЫТКИН. Из-за инфляции правительство вряд ли пойдет на финансирование банков со стороны Банка развития, говорит депутат Павел МЕДВЕДЕВ. Главное - освободить от налогов ту часть прибыли, которую банки направят на увеличение капитализации, добавляет совладелец банка "Новый символ" Сергей ЧЕРНОМОРОВ.

Региональные банки остро нуждаются в ресурсах, эту инициативу они наверняка поддержат, возражает Прибыткин. На поддержку банков надеется и Аксаков.

Стратегия еще не согласована с ЦБ и Минфином, но их представители приглашены к обсуждению, уточнил он. Ранее представитель Банка развития говорил, что синдицированные кредиты в политике банка не предусмотрены, а вхождение в капитал может быть только у кредитных организаций, вовлеченных в инфраструктурные проекты.

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