Активы и капитал российской банковской системы стали расти вдвое медленнее

В I квартале этого года темпы роста российской банковской системы сократились почти вдвое по сравнению с январем-мартом прошлого года, свидетельствуют данные Банка России.

Как пишут "Ведомости", совокупные активы банков страны увеличились на 6%, тогда как за аналогичный период прошлого года рост составил 11%.

Еще больше сократились темпы прироста капитала - до 7% с 19,3%. Правда, основной вклад в прирост капитала банков за I квартал прошлого года внесло размещение допэмиссии акций Сбербанка на 230 млрд руб. - на него пришлось 70% общего увеличения собственных средств российских банков. Во II квартале прошлого года 206 млрд руб. за счет размещения акций привлек ВТБ.

Основным фактором замедления роста стала ситуация на внешних рынках, которые со второй половины прошлого года охватил кризис, считает член правления банка "Петрокоммерц" Виктор ЖИДКОВ.