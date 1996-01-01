Мавроди обещал расплатиться

Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей МАВРОДИ пообещал расплатиться с кредиторами, когда у него будут деньги. Отсидевший пять лет в тюрьме Мавроди до сих пор не расплатился с вкладчиками "МММ", которым он должен около 300 млн руб.

"Российская газета" отмечает, что дело Мавроди скорее всего не будет сдано в архив из-за большого общественного резонанса, но кредиторы Мавроди вряд ли в ближайшее время смогут увидеть свои деньги. Книга, которую презентовал Мавроди, - это цикл новелл под названием "Искушение".